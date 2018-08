Coldiretti | al via la raccolta di mele in Valtellina | -60% per la grandine

Esodo : Coldiretti/Ixè - 6 italiani su 10 in viaggio per Ferragosto : Quasi sei italiani su dieci , 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 6 italiani su 10 in viaggio per ferragosto : Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani – sottolinea la ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Made In Italy - Coldiretti : “Al via il primo raccolto di pomodoro etichettato” : Al via lungo tutto lo Stivale la raccolta del pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti con una riduzione stimata pari ad almeno il 9% rispetto allo scorso anno, anche per effetto dell’andamento climatico bizzarro. E’ quanto stima la Coldiretti, sulla base delle prime indicazioni dell’associazione mondiale dei trasformatori di pomodoro, nel sottolineare che si tratta del primo raccolto che dovrà ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 21 milioni in viaggio per le vacanze di agosto : Sono 21 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto nell’estate 2018. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nel primo giorno dell’estate da bollino nero in cui è prevista il maggior Esodo sulle strade per le partenze delle vacanze. Quest’anno sembra dunque essere confermata – sottolinea la Coldiretti – l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le ...

Taranto - Camera di commercio : Coldiretti va via - 'fallimento della politica economica' Giunta camerale "un nulla di fatto su tutti i fronti" : "Ci saremmo augurati uno sviluppo 2.0 per l'economia tarantina " conclude il Presidente Cavallo " che avrebbe saputo coniugare in maniera sana, equilibrata e coerente la attività industriali ...

Lombardia - Coldiretti : al via raccolta di pomodoro - -12% per colpa del clima : Al via, in Lombardia, la raccolta di pomodoro da salsa: lo rende noto la Coldiretti regionale precisando che, secondo le prime stime, quest’anno la produzione dovrebbe superare di poco i 4,7 milioni di quintali, con un calo di circa il 12% rispetto allo scorso anno per effetto del clima, per un valore complessivo di 37 milioni di euro contro i 43 milioni del 2017. Il pomodoro – spiegano i tecnici del Consorzio Casalasco del pomodoro di ...

Vacanze - Coldiretti : quest’estate 1.5 milioni di turisti in viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...

Scoperta acqua su Marte - Coldiretti : al via gli orti spaziali con ulivi e pomodori : Dagli ulivi alle insalate, dalle patate ai pomodori, è corsa alla sperimentazione per l’agricoltura nello spazio ma anche su altri pianeti per le future colonie umane, mentre gli astronauti della ISS, la Stazione spaziale internazionale, hanno già assaggiato dell’insalata cresciuta in assenza di gravità. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla Scoperta del grande lago di acqua salata a un chilometro e mezzo sotto i ghiacci del Polo Sud ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti.L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra ...