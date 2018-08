Ciclismo | Ranking UCI | l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul

oasport

(Di lunedì 20 agosto 2018) Non ha grossi cambiamenti l’UCI Worldaggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenutoalcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane il medesimolo score del nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo, vittorioso ad Amburgo ma senza guadagnare nulla, avendo centrato il bersaglio grosso nella corsa tedesca12 mesi fa. Il velocista veneto è quindi sempre a 3551, precedendo di un centinaio di punti il suo compagno di squadra Julian Alaphilippe. Le variazioni significative riguardano ...