Ciak per Gli anni amari

Primo Ciak a Firenze per il docufilm di Matteo Renzi : L'ex premier sarà Cicerone del capoluogo toscano in un programma tv dedicato ad una delle città più belle d'Italia. Ad...

Renzi - primo Ciak a Firenze per il film-documentario sulle bellezze della città / FOTO : Firenze, 19 agosto 2018 - "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primociak #F&M #Florence arcobalenotre". Su instagram, con queste poche righe accompagnate da una FOTO, il produttore Lucio Presta ha ...

Primo Ciak a Firenze per il docufilm di Renzi : Abito scuro, camicia bianca, in posa davanti alle telecamere. Viene immortalato così l'ex premier Matteo Renzi in un post di Lucio Presta, che questa mattina ha pubblicato su Instagram uno scatto del Primo ciak a Firenze per il docufilm dedicato alle città. "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak" scrive il produttore televisivo, firma del nuovo format incentrato su una delle città più belle d'Italia. --Il docufilm a puntate sarà ...

Renzi racconta Firenze - Ciak per la tv : ANSA, - Firenze, 14 AGO - Un conduttore d'eccezione, nella città di cui è stato presidente della Provincia e poi sindaco. Matteo Renzi racconterà Firenze e le sue bellezze per un documentario in 8 ...

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in Diavoli : primo Ciak per la nuova serie Sky : Una coppia inedita per la nuova serie Sky che proprio ieri ha annunciato il primo ciak di Diavoli che vedrà impegnati sul set Alessandro Borghi (l'amato Aureliano di Suburra) e Patrick Dempsey (l'indimenticabile Dr Stranamore in Grey's Anatomy). Per quest'ultimo si tratta di un importante ritorno alle serie tv come protagonista dopo l'addio al medical drama di Shonda Rhimes, mentre per Alessandro Borghi è solo l'ennesimo balzo in avanti in una ...

Foto di Jennifer Aniston in Italia con Adam Sandler - la star di Friends al primo Ciak per un film Netflix : Jennifer Aniston in Italia: la Rachel Green di Friends è approdata nel Bel Paese in questi giorni per iniziare le riprese del suo prossimo film intitolato Muder Mystery, che arriverà il prossimo anno su Netflix. Insieme a lei, anche Adam Sandler, con cui aveva già lavorato in Mia Moglie Per Finta nel 2011. I due attori sono stati immortalati in una serie di scene girate tra le vie di Como, fra lo stupore generale e qualche curioso. Secondo La ...

Barbara D'Urso rimette il camice - Ciak a Roma per la nuova serie della Dottoressa Giò : ciak da qualche settimana a Roma per Barbara d' Urso nei panni della Dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la ...

Al via le riprese di Arrow 7 e The Flash 5 : foto dei cast a Vancouver per la lettura del copione e i primi Ciak : Il momento topico è arrivato e con il via delle riprese di Arrow 7 e The Flash 5 l'estate dei series addicted si può dire conclusa. Il periodo di magra senza notizie, spoiler e rumors sta per terminare e già da qualche ora le prime foto dei cast delle due serie The CW/Cw stanno facendo il giro dei social. Il ritorno di Colton Haynes a Star City (già festeggiato con tanto di selfie con Stephen Amell e non solo) e quello di Grant Gustin e del ...