Chiuso Ponte della Scafa a Fiumicino

Roma - Ponte della Scafa Chiuso d'urgenza : “Problemi di sicurezza”/ Astral : “Non possiamo garantirne stabilità” : Roma, Ponte della Scafa chiuso d'urgenza: “Problemi di sicurezza”. Le ultime notizie sulla decisione di Astral: “Non possiamo garantirne stabilità”. I timori dei cittadini(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:44:00 GMT)

Problemi di sicurezza : Chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : Per Problemi di sicurezza è stato deciso di chiudere il ponte della Scafa, importante infrastruttura che collega Ostia, sul litorale romano, con Fiumicino, compreso lo stesso scalo aeroportuale. “Non possiamo che prendere atto delle decisioni tecniche di Astral, che ha la gestione del ponte della Scafa, che ci sono state comunicate pochi minuti fa via Pec. E’ stato infatti deciso di chiudere il ponte questa sera a partire dalle ore ...

Esiste davvero un secondo ponte Morandi in Sicilia - ma resterà Chiuso al traffico fino al 2021 : Esiste un altro viadotto Morandi, si trova ad Agrigento in Sicilia. Alcune immagini diffuse in Rete - soprattutto su Facebook - fanno pensare che la tragedia di Genova potrebbe ripetersi, mentre chi di dovere se ne resterebbe con le mani in mano. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche se il ponte è davvero in cattive condizioni.Continua a leggere

Crollo Ponte Genova : parzialmente Chiuso il ponte del quartiere Lagaccio : Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a senso unico alternato per alleggerire il carico. E’ avvenuto nel primo pomeriggio. Per verificare la staticita’ del ponte erano gia’ previsti interventi prima ancora del Crollo di ponte Morandi. Sul posto erano stati gia’ montati cartelli che ...

Campania : Chiuso - messo in sicurezza e riaperto il ponte a Licola : Il ponte della Domitiana a Licola, chiuso questa mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, ha riaperto poco fa alla circolazione veicolare. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i tecnici del Comune di Pozzuoli, coadiuvati dal geometra Rino Veneziano, l’ufficio Segnaletica, la Polizia municipale puteoalana e i Vigili del Fuoco. “È stato compiuto un lavoro preciso per garantire la ...

Licola - crepe sul ponte della Domiziana : Chiuso dalla polizia municipale : POZZUOLI - chiuso il ponte sulla Domiziana poco prima dell?impianto idrovoro che porta poi a via delle Colmate e via dei Platani. L?allarme lanciato da Umberto Mercurio, presidente...

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha Chiuso per precauzione un ponte progettato da Riccardo Morandi : Il sindaco di Benevento, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, ha annunciato la chiusura di un ponte locale progettato da Riccardo Morandi, lo stesso ingegnere che disegnò il progetto del ponte crollato martedì a Genova. Il ponte di Benevento fu realizzato The post Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha chiuso per precauzione un ponte progettato da Riccardo Morandi appeared first on Il Post.

Il Ponte Morandi a Benevento è stato Chiuso : La relazione del capo ufficio tecnico Maurizio Perlingieri non ha lasciato dubbi: Ponte San Nicola, progettato dall 'ingegner Riccardo Morandi e aperto nel 1955, va chiuso e non solo ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate ma a tutti i veicoli. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato l'ordinanza e ha dato l'annuncio ai cittadini attraverso i social network. Ad accomunare il capoluogo sannita a Genova ora ...

Chiuso il ponte Morandi di Benevento : La decisione è presa. Il 'gemello' campano del ponte Morandi , tristemente finito alla ribalta della cronaca, è stato Chiuso. "Per motivi precauzionali" spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo la relazione del capo dell'ufficio tecnico, ingegner Perlingieri e in attesa del responso ...

