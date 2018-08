Cheryl Porter contro Giusy Ferreri dopo l’omaggio ad Aretha Franklin | “Gravissimo insulto”

optimaitalia

(Di lunedì 20 agosto 2018)l'omaggio ad. L'esibizione sul palco di Riccione continua a suscitare il chiacchiericcio degli addetti ai lavori, che non hanno gradito la sua interpretazione con Takagi & Ketra nel giorno della scomparsa dell'icona del soul. A intervenire, stavolta, è la vocal coach, che ha definito l'esibizione come una grande insulto alla memoria dell'artista appena scomparsa. Non sono parole lusinghiere, quelle dell'insegnante di canto, che non si è lasciata andare ai mezzi termini.La vocal coach si è espressa in un video presente sui suoi social che in poco tempo ha fatto il giro del web nei giorni successivi al tributo reso ad. "Io non so chi abbia scelto di fare questo grande insulto alla memoria di una delle più grandi cantanti della storia della musica. Siamo a livelli bassissimi! Spero che ...