Che eroi i pompieri Mi piace stare con loro più che con gli attori

Tra i soccorritori di Genova anChe i cani-eroi del terremoto : Due anni fa avevano cercato sopravvissuti tra ciò che rimaneva di Pescara del Tronto distrutta dal terremoto: ora il vigile del fuoco Fabrizio Caira e Apo, il suo cane specializzato nell'individuare tracce tra le macerie, sono al lavoro a Genova per il crollo del ponte Morandi. "Se è possibile trovare ancora qualcuno vivo? Vorrei dire di sì ma dipende da non so nemmeno io cosa. Vogliamo però credere in questo, ...

Zoe - Apo - Kreole : eroi a 4 zampe Che scavano tra le macerie del ponte | : Dopo il tragico crollo del 14 agosto, a Genova sono arrivate una quarantina di unità cinofile impegnate nella ricerca di vittime: ecco le loro storie

L’eroico gesto di 4 ragazzi di Reggio Calabria Che dal gommone salvano una tartaruga caretta-caretta da morte certa nel mare tra Milazzo e le isole Eolie [VIDEO] : Chiamarli “eroi” non è certo esagerato: Daniele Mangiola, Carmen Reitano, Francesco Scaramuzzino e Dante Certoma da Reggio Calabria hanno salvato un bellissimo esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta da morte certa nel pomeriggio di Sabato 4 Agosto, intorno alle 5, nelle acque del basso Tirreno tra Punta Milazzo e Vulcano. Qui, a 6 miglia dalla costa, i ragazzi reggini in navigazione su un gommone diretti alle isole Eolie hanno ...

Destiny 2 : Bungie pubblica un nuovo trailer del Solstizio degli Eroi e annuncia da Che ora sarà disponibile : In queste ore i fan di Destiny 2 sono in fervida attesa per l'inizio del Solstizio degli Eroi, il nuovo evento a tempo che introdurrà nel gioco nuove attività che premieranno i guardiani con preziosi equipaggiamenti.Il Solstizio è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Bungie, che ha inoltre svelato l'ora esatta in cui l'evento batterà il calcio d'inizio. Questo appuntamento ha assunto una forte rilevanza poiché sarà l'unica occasione ...

A 13 anni costretta a prostituirsi : le davano steroidi per mucChe per sviluppare il suo corpo : L'orribile storia di Rupa, una ragazzina del Bangladesh costretta a prostituirsi e ad assumete steroidi per sviluppare il suo corpo a soli 13 anni.Continua a leggere

Impresa Italia - radiografia di un paese Che si regge su autonomi e eroi del lavoro : Il 98 per cento circa del totale delle imprese presenti in Italia ha meno di 20 addetti, ma nonostante questa dimensione ridotta il contributo fiscale ed economico è rilevantissimo. Lo evidenzia un'analisi dell'Ufficio studi della...

Eroico Marc Gasol - il campione Nba Che salva i migranti : Abbiamo saputo che il suo nome è Josephine ed è del Camerun' Alla domanda su cosa lo motiva a partecipare a questa azione, ha detto che la fotografia che nel 2015 ha girato il mondo del bambino Aylan ...

"12 Soldiers" - western bellico Che celebra l'eroismo Usa : Il film '12 Soldiers' ricostruisce una storia realmente accaduta, quella dell'Unità Speciale cui fu affidato il primo contrattacco statunitense dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Cinque settimane ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Capolavoro Lupo/Nicolai! Abbiati/Andreatta salutano da eroi : Che paura per Brouwer/Meeuwsen : Comunque vada a finire, chiunque lo vincerà, Gstaad resterà nella mente di tanti appassionati come il torneo di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, non contenti di aver conquistato una qualificazione al main draw contro ogni pronostico, aver battuto la coppia campione olimpico/mondiale Alison/Andre, aver vinto il derby con Rossi/Caminati, hanno rischiato di compiere l’ennesima impresa epocale trascinando ai vantaggi del tie break ...

Che bella esaltazione della eroica cavalcata : Sembra una di quelle storie romanzate, scritte apposta per esaltare lo spirito patriottico dei soldati americani. Invece, quello che vedrete raccontato, da oggi, in 12 Soldiers è tutto vero, anche se, ...

'Li abbiamo liberati tutti' : chi sono gli eroi della missione impossibile Che ha unito la Thailandia : 'Non sappiamo se sia stato un miracolo o la scienza', hanno scritto una volta completata la missione. Gli hanno risposto: 'Siete stati voi'. Il medico australiano rimasto giorni nella grotta È stato ...

Thailandia - cuore e equipaggio da eroi - chi sono i sub Che hanno salvato i 13 : Narongsak Osatanakorn, che ieri quasi in lacrime ha detto: «Non ce l'avremmo mai fatta senza l'affetto del mondo». Per chi va in prima linea meglio unire le mani e abbracciarsi i polsi, a farsi forza ...

L’eroismo di Lexie - a 9 anni ha paralisi cerebrale ma salva il fratellino Che sta annegando : L'eroico gesto della bimba di 9 anni che pur con una paralisi cerebrale che le impedisce di parlare e di fare la maggior parte dei movimenti del corpo, è riuscita a lanciare l'allarme per salvare il fratellino di 18 mesi che era caduto in piscina.Continua a leggere

Giorgio La Pira verso la beatificazione : ok del Papa per “virtù eroiChe” : Giorgio La Pira verso la beatificazione: ok del Papa per “virtù eroiche” Giorgio La Pira verso la beatificazione: ok del Papa per “virtù eroiche” Continua a leggere L'articolo Giorgio La Pira verso la beatificazione: ok del Papa per “virtù eroiche” proviene da NewsGo.