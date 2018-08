C' è un problema non solo politico nell' apertura di Salvini alla nazionalizzazione di

VIDEO – Roberto Fiore nel 2009 aveva già individuato il problema delle autostrade italiane e non solo… : Roberto Fiore l’uomo con l’occhio lungo verso il disastro avvenuto a Genova Roberto Fiore durante una Tribuna Politica del 2009 dove affermava che la nazionalizzazione degli apparati economici strategici, come autostrade, sanità, compagnia di bandiera, è vitale per l’interesse nazionale. Fiore spiega in modo molto semplice il problema delle privatizzazioni della sanità, delle autostrade persino di Alitalia. “Le nostre ...

Marina Nalesso sotto accusa per aver indossato il crocifisso al Tg1 : "Non mi pongo il problema" : E' uno dei volti femminili del Tg1. Marina Nalesso, conduttrice nell'edizione delle 13:30 del notiziario, ultimamente sta facendo parlare di sè. La giornalista è coinvolta (nuovamente, se ne parlò già due anni fa) in una polemica che riguarda la sua scelta di indossare il crocifisso al collo, durante la messa in onda del telegiornale.Un azione che ha diviso i telespettatori, tra chi è d'accordo sulla scelta di portare un simbolo religioso ...

Emma contro 'Io Spio' : "Fate schifo. L’omosessualità non diventi un problema da combattere" : La cantante salentina contro il servizio di copertina del settimanale: "La verità è che questo paese sta tornando nel...

GERRY SCOTTI/ Amore e vita privata con la compagna Gabriella : "I chili in più non sono un problema" : GERRY SCOTTI si racconta in un'intervista a Liberi Tutti. Dall'Amore per Gabriella alla nascita di Edoardo, sono tanti i momenti memorabili della sua carriera.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:29:00 GMT)

«Il viadotto al momento non presenta alcun problema di carattere strutturale» : Lo disse l'assessore regionale ligure alle Infrastrutture nell'ottobre 2017, citando il direttore del tratto di autostrada dove si trovava il ponte Morandi The post «Il viadotto al momento non presenta alcun problema di carattere strutturale» appeared first on Il Post.

Genova - quando a marzo 2017 Autostrade rassicurava la Regione : “Il ponte Morandi non ha alcun problema strutturale” : Gli “stralli” del ponte Morandi si stavano ossidando e quindi i piloni iniziavano a deformarsi, come avrebbe certificato il Politecnico di Milano appena 7 mesi dopo in un documento pubblicato da Il Fatto Quotidiano. Ma per Autostrade era tutto ok. Lo aveva detto chiaramente il direttore di quel tronco di A10, Stefano Marigliani, all’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giamprendone. “Ho sentito ...

"Non c'è problema". Così rispondeva Autostrade sulla stabilità del Ponte Morandi un anno e mezzo fa : Autostrade era stata messa in allerta nel 2001 da un dossier universitario. E una consulenza del 2017 avrebbe accresciuto i dubbi sulla stabilità del Ponte Morandi. Ma nel 2014 e nel 2017, secondo quanto riporta La Stampa, la società preferì rassicurare.La consigliera regionale della LIguria Raffaella Paita, del Pd, presentò una interrogazione nel marzo 2017 chiedendo lumi sul Ponte all'attuale giunta, presieduta da ...

Aquarius - centri coordinamento di Libia - Italia e Malta : “Non ce ne occupiamo” Toninelli : “E’ un problema di Londra” : “La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”. Così Danilo Toninelli, su Twitter, detta la linea Italiana sul caso Aquarius. La nave, con a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso, si trova adesso ferma tra Malta e Lampedusa in attesa di istruzioni. Al Fatto.it risulta che nessuna tra le ...

Annuncio razzista sul treno : i lavoratori sono esasperati - ma il problema non sono i rom : Dagli scandali ai vertici al personale sottodimensionato, dalle accuse di assenteismo ai rischi sulla sicurezza: è questa la realtà quotidiana per macchinisti e personale viaggiante di trenord. Lo sfogo su base etnica della capotreno rispecchia l'Italia di oggi: impaurita ed escludente, incapace di risalire alle vere cause dei disagi.Continua a leggere

Non è la burocrazia il problema - ma le promesse 'fatte in giro' : ... per le scorse estati, salvo il fatto che quest'anno si scopre che tale posizionamento può avvenire solo garantendo l'organizzazione di spettacoli quotidiani, condizione necessaria che rende ...

Foggia - “il caporalato non va ridotto a un problema di mafia. Nulla è cambiato dal 2011 - sfruttato oltre 1/3 dei braccianti” : “Questo è un problema di mafia, non di manodopera in nero e di caporalato”. I 16 braccianti stranieri morti tra sabato e lunedì sulle strade della provincia lo hanno convinto a scendere fino a Foggia e nella conferenza stampa di martedì Matteo Salvini ha tagliato i concetti, sgrossato gli spigoli. “Lo sfruttamento del lavoro agricolo non può essere ridotto a un problema di mafia”, risponde Yvan Sagnet, che oggi è a ...

La Lazio non molla Dembelè - ma c'è un problema : Secondo quanto riportato da Sky Sport nonostante la corsa a Moussa Dembelè , attaccante del Celtic Glasgow, la Lazio si ritrova una nuova difficoltà nell'operazione. La punta è infatti considerata il sostituto di Felipe Caicedo che ...

“Scusate - non ce la faccio”. Paura per Anna Oxa - colpita da un problema di salute : Paura per i tanti fan di Anna Oxa, che si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia arrivata all’improvviso proprio mentre l’artista era atteso sul palcoscenico per esibirsi in concerto, un evento che era stato organizzato da tempo e che invece non andrà in scena, al contrario di quanto regolarmente pubblicizzato. Il tutto a causa di un imprevisto che ha spinto la cantante ad annullare la data e che ha fatto temere ...