C' è un nuovo caso che riguarda la nave Diciotti della Guardia costiera

Aprilia - spari dalla finestra : ferito immigrato/ Ultime notizie - denunciati tre giovani : nuovo caso razzismo? : Aprilia , immigrato ferito per spari dalla finestra con fucile aria compressa: denunciati un 19enne e due minorenni, "colpi partiti per sbaglio". nuovo caso razzismo dopo delitto di luglio?(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:13:00 GMT)

Virus West Nile - nuovo caso nel Trevigiano : donna muore all’ospedale di Oderzo : Morta all’ospedale di Oderzo (Treviso) una paziente oncologica terminale di 74 anni che era stata infettata da Virus West Nile . Nei giorni scorsi due persone sono morte a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da Virus West Nile , trasmesso dalla zanzara Culex molto diffusa in Italia.Continua a leggere

Legionella : nuovo caso in Lombardia : Un nuovo caso di Legionella è stato riscontrato all’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con il ricovero di un paziente questa mattina. Ma l’episodio non rientra nel novero dei casi dei contagiati a Bresso. Lo ha detto l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che ha spiegato: “Ad oggi nessun nuovo caso di Legionella è riconducibile a Bresso e quindi i 52 casi registrati rimangono invariati. Il paziente ...

Roma - nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata/ Ultime notizie : danneggiate due auto - 16esimo caso nel 2018 : Roma , nuovo auto bus Atac a fuoco a Tor Vergata : danneggiate due auto vicine al mezzo in fiamme, fortunatamente nessun ferito. Ignote le cause nell'ennesimo incidente.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Testo e video L’impossibile dei Dear Jack - il nuovo singolo da Non è un caso se : L'impossibile dei Dear Jack è il nuovo singolo estratto dall'album Non è un caso se. Arriva in radio oggi, venerdì 10 agosto, successore del precedente Non è un caso se l'amore è complicato, prima anticipazione dallo stesso disco. L'album segna il ritorno del gruppo, per la prima volta in formazione a quattro con la voce di Lorenzo Cantarini che fa seguito a quella di Alessio Bernabei e alla successiva esperienza del gruppo con Leiner ...