Casting per un nuovo film e uno shooting fotografico : In questo articolo vogliamo proporre l'interessante possibilità di prendere parte innanzitutto alle selezioni di Trentino Casting per la ricerca di una ragazza (una mountain biker) come controfigura di un giovanissimo attore in un film le cui riprese verranno effettuate in Trentino Alto Adige. Presentiamo poi l'opportunità di partecipare ai Casting per la ricerca di ragazzi e ragazze per uno shooting fotografico da realizzarsi in Toscana per un ...

Nuovi premi e Casting per 'Rudi' - serie web "made in Modena" : Ultimo traguardo conseguito, i tre riconoscimenti agli "Independent Shorts Awards" di Los Angeles, festival Usa con opere provenienti da tutto il mondo. Il progetto 'made in Modena' si è portato a ...

Morgan cerca un “app-sistente” e lancia il Casting su Facebook : ecco i requisiti richiesti. Nessun accenno però - alla paga : “Annuncio di lavoro: ho deciso di indire un ‘casting’ per selezionare una persona a cui proporre un rapporto di collaborazione professionale”. Comincia così un lungo, lunghissimo post sulla pagina Facebook del cantante Morgan che per trovare la persona adatta alle sue esigenze conia addiruttura un neologismo: “Non esiste una parola italiana (ma credo in Nessuna lingua) che definisca il ruolo a cui sto pensando – spiega – Si tratta infatti di una ...

Cercasi Pinocchio : Matteo Garrone fa il Casting per il suo nuovo film : Dopo il successo di Dogman, Matteo Garrone si cimenta nella storia di Pinocchio scritta da Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini. Per la nuova produzione il regista del Racconto dei Racconti cerca un ...

Palermo - ultimo Casting per Master Beauty : A Palermo ultimo cast per il Master Beauty. Per sei ore giovani aspiranti modelle insieme agli hair - stylist hanno lavorato negli studi di CTS

Rai - Di Maio : “Casting ai candidati? Sì perché non mettiamo gente vicina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...

Calciomercato Empoli - Casting per il centrocampo : Capezzi o Cataldi : Empoli - Dopo che l'arrivo di Gerson dalla Roma è sfumato, con il centrocampista brasiliano verso la Fiorentina , i dirigenti dell' Empoli Accardi e Pecini valutano altre alternative: piacciono ...

Batwoman in Arrow 7 insieme a due personaggi misteriosi? I dettagli sui Casting rivelano nuovi indizi : Il Comic-Con di San Diego si avvicina e con esso anche il panel degli eroi Dc Comics e di Arrow 7. Stephen Amell e il resto del cast è già al lavoro sul set per mettere insieme i primi episodi e, soprattutto, il trailer della nuova stagione che sarà lanciato proprio all'evendo della prossima settimana durante il panel alla presenza del cast e dei produttori e creatori della serie. Le prime rivelazioni su Arrow 7 hanno già confermato che la ...

Portobello con Antonella Clerici : aperti i Casting : "Dove eravamo rimasti?". Al 1987, quando Rete 2 (l'odierna Rai 2) mandò in onda l'ultima stagione di Portobello, la celebre trasmissione condotta da Enzo Tortora che era nata dieci anni prima portando per la prima volta la gente comune con le sue storie sul piccolo schermo. L'idea era quella di un mercato dove persone comuni potevano presentare le proprie invenzioni, scambiare o vendere oggetti, cercare persone scomparse, ritrovare vecchi ...

Casting aperti per partecipare a Uomini e Donne! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Il 19 luglio si terranno i Casting presso il Centro Commerciale Metropolis in via Kennedy, 87036 Rende CS, dalle 10.00 alle 16.00. Ricorda di portare con te un documento di identità. Ti ricordiamo che l’accesso ai Casting è riservato solo ai maggiorenni e che eventuali accompagnatori non possono entrare. PUOI PRESENTARTI AI Casting ANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ISCRITTO/A AL FORM.

La strada di casa 2 su Rai1 - torna la serie tv con Alessio Boni : Casting in corso per la seconda stagione : L'arrivo de La strada di casa 2 su Rai1 non è stato ancora annunciato, ma con tutta probabilità la seconda stagione della serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere troverà spazio nel palinsesto primaverile dell'ammiraglia Rai, visto che le riprese inizieranno ad agosto a Torino e dintorni. Si tratta della fiction che la casanova Multimedia di Luca Barbareschi produce per Rai Fiction, con la regia di Riccardo Donna. La prima ...

Aperti i Casting per Portobello - come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo storico programma : Aperti i casting per Portobello e tutti pronti a partecipare allo storico programma che torna in onda nel prime time di Rai1 con al timone Antonella Clerici. La conduttrice ha lasciato La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi condurrà da settembra il programma) proprio perché stanca del daytime e pronta a tuffarsi a capofitto in nuovi progetti per la prima serata a cominciare proprio da Portobello. Nell'epoca dei revival e dei reboot e dopo il ...

Casting ancora aperti per il nuovo film di Pupi Avati e per un corto legato alla NABA : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai Casting per il nuovo film diretto da Pupi Avati e per un cortometraggio collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Il signor diavolo Il celebre regista Pupi Avati è tuttora alla ricerca di giovani attori per la realizzazione del suo nuovo film dal titolo Il signor diavolo, prodotto dalla DueA film. In particolare, come vi avevamo già anticipato in un nostro ...

I Casting degli attori per la serie di The Witcher hanno avuto inizio : La sceneggiatrice della serie Netflix dedicata al frutto della penna di Andrzej Sapkowski e reso celebre ai più dai videogiochi di CD Projekt Red ha annunciato il via ai casting per dare un volto ai personaggi scritturati, riporta VG247.Netflix punta a portare sul suo portale diverse produzioni ispirate al mondo dei videogiochi più celebri, per quanto in questo caso The Witcher sia in primis una saga letteraria fantasy, in un secondo momento ...