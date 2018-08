Casinò Campione | si dimettono quattro consiglieri comunali

Campione d'Italia - il progetto della cordata svizzera : clinica - appartamenti e museo nel Casinò : Un'idea positiva, per rilanciare l'economia locale " conclude il sindacalista " potrebbe essere rendere l'exclave zona franca, proprio come Livigno".

Il Casinò di Campione è fallito : rimarrà chiuso come Taormina o lo resusciteranno? : ... 'La riapertura del Casinò darebbe nuovo impulso all'economia di Taormina', 'Il Casinò ormai non ha più senso a Taormina e non porterebbe nulla all'economia del posto' : mentre a Taormina, tra ...

Casinò Campione - roulette umana dei dipendenti per chiedere la riapertura : I dipendenti del Casinò di Campione hanno dato vita a una roulette umana di fronte alla sala da gioco per chiedere di salvarla dal fallimento. Gli addetti si sono sdraiati per terra, in cerchio, ...

Crac Casinò di Campione - Comune avvia procedura per 86 esuberi : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - Non sono state trovate al momento alternetive: il Comune di Campione d'Italia procederà a deliberare " le eccedenze del personale in numero di 86 unità" su ...

Crac Casinò di Campione - cinque consiglieri fanno quadrato intorno al sindaco : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - F anno quadrato attorno al sindaco Roberto Salmoiraghi i cinque consiglieri di maggioranza rimasti fedeli al sindaco, che respingono al mittente la ...

Casinò Campione : Comune avvia procedura per 86 esuberi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Casinò Campione : circa 600 in corteo per la riapertura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Casinò Campione - cittadini creano hastag "salviamolo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Casinò : Fermi - ministeri intervengano in fretta - riaprire subito Campione : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Regione Lombardia scende in campo al fianco dei lavoratori del Casinò di Campione d’Italia. Una delegazione delle rappresentanze sindacali è stata ricevuta questa mattina in Consiglio regionale accolta dal presidente Alessandro Fermi, che ha incontrato anche all'esterno

Casinò : Fermi - ministeri intervengano in fretta - riaprire subito Campione : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Regione Lombardia scende in campo al fianco dei lavoratori del Casinò di Campione d’Italia. Una delegazione delle rappresentanze sindacali è stata ricevuta questa mattina in Consiglio regionale accolta dal presidente Alessandro Fermi, che ha incontrato anche all’esterno i lavoratori riuniti in presidio all’ingresso di Palazzo Pirelli. “riaprire subito il Casinò di Campione ...

Casinò Campione d’Italia - i dipendenti : “Se chiude - moriamo tutti. La politica faccia qualcosa”. A rischio 500 lavoratori : “A Campione abbiamo solo il Casinò. Viviamo lì con le nostre famiglie, non possiamo cambiare tutto”. È il sentimento diffuso dei circa cento dipendenti del Casinò di Campione d’Italia che stamattina, martedì 31 luglio, si sono radunati in presidio davanti al Pirellone per protestare contro la chiusura della casa da gioco, la cui società di gestione è stata dichiarata fallita la scorsa settimana. “Siamo qui per ...

Fallito il Casinò di Campione - i sindacati al governo : 'A rischio 600 posti' : Si tratta della seconda casa da gioco in Europa per dimensioni. La Cgil: 'E' un problema di ordine pubblico e tenuta sociale, intervenga il Viminale'

Fallito il Casinò di Campione - i sindacati al governo : "A rischio 600 posti" : Chiude per fallimento il Casino di Campione d'Italia. Secondo la Cgil la casa da gioco in provincia di Como dà lavoro a 104 dipendenti, ma in ballo ci sarebbero in totale circa 600 posti di lavoro...

Fallisce Casinò di Campione : "A rischio 600 posti" : Non si arrendono al fallimento del Casinò di Campione D'Italia i sindacati di categoria del settore gioco Fisascat Cisl, Slc Cgil e Uilcom . Per questo, in una lettera firmata unitariamente e inviata ...