Cari campioni del mondo ridate la legion d' onore

LIVE Italia-Portogallo - Semifinale Europei hockey pista in DIRETTA : azzurri contro i campioni in Carica - serve l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia: la formazione azzurra ha staccato il pass per i prossimi Mondiali, dopo aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista. Gli italiani questa sera se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra Semifinale alle ore 20.00. Nella fase a gironi il Portogallo ha vinto il Gruppo A pur soffrendo tantissimo ...

Nba - colpo di Golden State/ De Marcus Cousins acquistato dai campioni in Carica : Golden State aggiunge un altro asso alla sua squadra acquistando De Marcus Cousins. Un colpo a sopresa per una compagine che si candida a riconquistare il titolo anche nella prossima annata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:44:00 GMT)

Sconfiggono i campioni del mondo in Carica ma non basta : uova e cuscini contro i calciatori : Ma, nonostante questo importante successo, il rientro a casa per i giocatori della Corea del Sud non è stato dei migliori: insomma battere i campioni del mondo in carica per 2-0 è stato apprezzato ...

Anche la Germania ha la sua Corea. Campioni in Carica fuori dal Mondiale : Per il terzo Mondiale consecutivo i Campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. I tedeschi perdono 2-0 con la Corea del Sud nel match della terza ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 - sfida da dentro o fuori per i campioni del mondo in Carica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, seconda sfida del gruppo F dei Mondiali 2018. È già dentro o fuori per i campioni del mondo in carica. Il debutto col Messico si è rivelato un flop ed ora i tedeschi sono obbligati a vincere le prossime due partite. Hanno le carte in regola per farlo ma la pressione è tutta sulle spalle di Neuer e compagni, che non hanno alternative. A cominciare da stasera, quando la Germania ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia : c’è un solo risultato per i campioni in Carica. Tedeschi sotto pressione : Nel Mondiale delle sorprese tocca alla Germania. Le delusione più grande del primo giro di partite è arrivata proprio dai campioni in carica, sorpresi dal Messico ed ora costretti ad inseguire, spalle al muro. Niente di compromesso, perché i Tedeschi hanno le carte in regola per vincere le prossime due partite. Semplicemente non hanno alternative: il pareggio con la Svezia, infatti, non basterà ai ragazzi del CT Loew per evitare una eliminazione ...

Tiro a Volo – Europei Fossa Universale : Mazzocchi - VacCari e Borlini campioni a Toledo : Mazzocchi, Vaccari e Borlini campioni Europei di Fossa Universale a Toledo Eccellente prestazione in terra spagnola, ieri a Toledo, per la nazionale italiana alla 46.ma edizione dei Campionati Europei, che torna a casa con 4 titoli continentali, 2 medaglie d’argento e 1 di bronzo a livello individuale. A questi allori, vanno aggiunti quelli a squadre, ovvero: 2 titoli continentali, altrettanti argenti e un bronzo. Bravi, anzi bravissimi i ...

Mondiali 2018 - Germania-Messico 0-1 - Video Gol - : Lozano gela i campioni in Carica : Primi dieci minuti del secondo tempo di Germania-Messico, i campioni del mondo in difficoltà all'esordio. 55 Lozano sempre pericoloso sulla sinistra, è il migliore in campo fino ad ora il messicano. ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in Carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

Germania-Messico - Mondiali 2018 : Lozano affonda i campioni in Carica! I tedeschi cadono all’esordio : Al quarto giorno di Mondiale ecco la prima vera sorpresa di Russia 2018. Se il pareggio dell’Argentina con l’Islanda aveva certamente fatto rumore, la sconfitta della Germania con il Messico è come un terremoto che stravolge l’equilibrio di un gruppo F che sulla carta appariva come il più scontato della competizione (Svezia e Corea del Sud le altre due squadre). Il cammino verso la riconferma inizia in salita per i tedeschi ...