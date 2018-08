Capelli | Emily Ratajkowski in versione Jackie O

vanityfair

: RT @lilimingey: Aspettativa vs realtà Quando hai capelli bagnati e sentirsi Emily DiDonato, ma in realtà.. - emilydidosource : RT @lilimingey: Aspettativa vs realtà Quando hai capelli bagnati e sentirsi Emily DiDonato, ma in realtà.. - lilimingey : Aspettativa vs realtà Quando hai capelli bagnati e sentirsi Emily DiDonato, ma in realtà.. -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Non è possibile di questi tempi fare un giro su Instagram senza trovare l’ennesima star che sfoggi l’hairstyle più cool del momento, il taglio medio con lunghezza alle spalle: il wob. Una delle celeb che più di recente ha optato per questo cambio di look, ma con un tocco rétro, è statache, in estate ormai inoltrata, ha scelto il lob ondulato per la sua ultima trasformazione. La star ha pubblicato una foto con la nuova testa sul suo profilo Instagram e lo stile allaO non è passato inosservato. Non è certo che si tratti di una scelta definitiva o solo di una parrucca, sull’account del suo make-up artist di fiducia Hung Vanngo la stessa foto ha il commento: «Wigged out!!!. Coming soon…». Il che fa pensare chenon abbia tagliato isul serio e che ci sarà un seguito a questa foto. La modella, infatti, è solita giocare con ...