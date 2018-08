Capelli autunno 2018 | una chioma a tutto volume

vanityfair

: La rivincita delle castane! - ItalianStyle_it : La rivincita delle castane! - HairstoreM : I 7 top trends dei capelli che devi tenere d'occhio per essere di tendenza il prossimo autunno - Cosmopolitan_IT : La rivincita delle castane! -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Un salto indietro nel tempo e uno in avanti. Ilneidella prossima stagione sembra proprio voler tenere questo ritmo. Gli anni Sessanta tornano a essere il punto di riferimento di styling esagerati ma con un twist più selvaggio e meno compromesso da lacche extra strong. «Da qualche anno ilè tornato di moda, ispirato dallo stile di Brigitte Bardot», ci racconta Davide Andena, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel, «l’emblematicoXXL è stato poi riproposto da artiste di fama internazionale come Amy Winehouse e Lana Del Rey. Rispetto a quanto visto in passato ci sono naturalmente delle sostanziali differenze, ilè ridotto e meno composto di un tempo, ma funge alla stessa funzione: dare importanza allaportando femminilità». Il capello lungo «montato a neve» è stato il protagonista, per esempio, dell’ultima sfilata di Fendi Haute ...