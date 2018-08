Calciomercato Lazio | i biancocelesti pronti al colpaccio a parametro zero! ...

Calciomercato Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

Il Napoli vince ma non convince - la Lazio fa anche peggio : il big match fra le deluse del Calciomercato è un flop : Esordio con vittoria per Ancelotti alla guida di un Napoli che risente ancora del ‘Sarrismo’: la Lazio passa in vantaggio ma poi si scioglie e perde in rimonta. Il primo big match della Serie A è un flop Dopo l’esordio col brivido della Juventus, vittoriosa contro il Chievo grazie al gol di Bernardeschi nel finale, tocca al Napoli rispondere al primo allungo stagionale dei bianconeri. Risposta che arriva, ma senza convincere. Se il ...

Calciomercato Lazio - bomba dall’Inghilterra : pazza idea dei biancocelesti : 1/11 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - Milinkovic-Savic : la Lazio aspetta 120 milioni : TORINO - Se non arriveranno 120 milioni di euro sul tavolo di Lotito, la Lazio non cederà Milinkovic-Savic . A poche ore dalla fine del Calciomercato appare sempre più certa la conferma del serbo alla ...

Calciomercato Lazio - Sprocati saluta : vicino il prestito al Parma : ROMA - La lista delle uscite si accorcia di un nome. Mattia Sprocati è a un passo dal Parma : un'operazione in prestito che segue il suo arrivo a Roma, avvenuto a fine giugno. La Lazio l'ha prelevato ...

Calciomercato Lazio : Milinkovic diviso tra Real e rinnovo : MARENFIELD - Un'ora e mezzo di colloquio, seduti a un tavolino sulla terrazza dell'hotel Klosterpforte , quando il buio aveva già circondato il quartier generale della Lazio a Marienfeld . Mercoledì ...

Inter - il colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del Calciomercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...

Calciomercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

Calciomercato Lazio - niente addio per Milinkovic-Savic : i bookies convinti della sua permanenza in biancoceleste : Secondo le quote dei bookmakers, il centrocampista serbo rimarrà un’altra stagione alla Lazio Claudio Lotito vuole blindarlo aumentandogli l’ingaggio e prolungandogli il contratto. In più lo stesso presidente della Lazio, ha dichiarato che fino a ora per Sergej Milinkovic Savic sono arrivate solo proposte indecenti. LaPresse/Gerardo Cafaro Ossia, nessuno ha offerto quanto chiesto dal patron biancoceleste che, si sa, è ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Lazio - arriva Milinkovic-Savic ma il Calciomercato può regalare ancora sorprese : L’assenza nella giornata di ieri di Milinkovic-Savic aveva preoccupato i tifosi della Lazio, il centrocampista infatti non si è presentato per le visite mediche, tante voci di mercato poi il motivo ha un pò tranquillizzato tutti: Milinkovic ha perso il volo a causa di un incidente. Il serbo ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi ma il futuro del calciatore è ancora tutto da scrivere. Lotito ha sempre confermato di ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta per le visite mediche : sorpresa in casa biancoceleste : Il centrocampista serbo non si è presentato in Paideia per le visite mediche pre-stagionali con la Lazio Non si è presentato Sergej Milinkovic-Savic in Paideia questa mattina, il centrocampista serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche pre-stagionali con la Lazio ma la sua auto non è mai arrivata. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico ...