Calciomercato Empoli | Pelagotti passa all' Arezzo

Calciomercato Torino - ufficiale : Acquah ceduto all'Empoli : Torino - Afriyie Acquah dice addio al Torino : il 26enne centrocampista ghanese, dopo tre campionati passati con la maglia granata addosso, ha accettato la corte dell' Empoli di Aurelio Andreazzoli , ...

Calciomercato Empoli - Acquah : trattativa in dirittura d'arrivo : Empoli - L' Empoli va a caccia di rinforzi per il centrocampo di Andreazzoli : la pista Bjarnason ha resistito con l'idea di riportare in Italia la mezzala islandese che in Serie A ha giocato tra il ...

Calciomercato Empoli - lo scambio Krunic-Acquah si fa : Empoli - Ultimi movimenti in casa Empoli . Ancora due-tre pezzi per completare la rosa. In dirittura d'arrivo lo scambio con il Torino che vedrà Krunic vestire granata ed Acquah quella azzurra. Gli ...

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...

Calciomercato : l’Empoli acquista Silvestre : Arriva anche il difensore per l’Empoli. Dalla Sampdoria è stato acquistato a titolo definitivo Matias Silvestre. Il calciatore ha firmato un contratto annuale, pare con opzione anche per il prossimo campionato in caso di salvezza, e ha già svolto le visite mediche. Matias Agustín Silvestre è un centrale argentino e compirà 32 anni il 25 settembre. Dopo sette stagioni nel Boca Junior è approdato in Italia nel 2008 al Catania, quindi ...

Calciomercato : l’Empoli acquista Silvestre : Arriva anche il difensore per l’Empoli. Dalla Sampdoria è stato acquistato a titolo definitivo Matias Silvestre. Il calciatore ha firmato un contratto annuale, pare con opzione anche per il prossimo campionato in caso di salvezza, e ha già svolto le visite mediche. Matias Agustín Silvestre è un centrale argentino e compirà 32 anni il 25 settembre. Dopo sette stagioni nel Boca Junior è approdato in Italia nel 2008 al Catania, quindi ...

Calciomercato Empoli - ufficiale Silvestre dalla Sampdoria : Empoli - L' Empoli ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Matias Silvestre . Il calciatore ha ...

Calciomercato Empoli - nel mirino Acquah e Silvestre : Empoli - L' Empoli stasera alle 20, 19 ore locali sfiderà lo Sporting per la settima edizione del Trofeo Cinco Violinos. Riflettori puntati sul centrocampista Leonardo Capezzi , alla prima con la ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : dalla Sampdoria ecco Capezzi : Empoli - L'Empoli ha annunciato " di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi a titolo temporaneo con diritto ...

Calciomercato Empoli - ci siamo : Acquah in arrivo : Empoli - Acquah …azzurra. Un gioco di parole, abbinato ai colori sociali dell' Empoli , per una trattativa che è sempre più vicino alla fumata bianca. L'intesa con il Torino è ben avviata per ...

Calciomercato Empoli - torna Fulignati : contratto di tre anni : Empoli - L' Empoli riporta a casa Andrea Fulignati a costo zero. Il portiere, nato nella città toscana, ha giocato l'ultima stagione a Cesena, contribuendo alla salvezza. In passato ha difeso i pali ...

Calciomercato Empoli - in mediana Uçan più Acquah : Empoli - L' Empoli sta provando a riportare in Italia Salih Ucan , il centrocampista turco classe '94 che con la maglia della Roma ha totalizzato dieci presenze tra il 2014 e il 2016. Ucan è tornato ...

Calciomercato Empoli - si stringe per Capezzi : Empoli - Sfumato il colpo Gerson , che è andato in prestito alla Fiorentina dalla Roma , l' Empoli cerca una valida alternativa al brasiliano: il nome più quotato resta quello di Leonardo Capezzi . Il ...

Calciomercato Empoli - sfumato Gerson : torna alla ribalta Capezzi : Empoli - Niente da fare per il brasiliano Gerson , passato alla Fiorentina, e allora in casa azzurra torna d'attualità il nome di Leonardo Capezzi . Il centrocampista della Sampdoria è una priorità ...