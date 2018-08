Calcio | Serie A 2018-2019 | Atalanta-Frosinone 4-0 Papu Gomez ispiratissimo | ciociari

Giorgia Meloni parla di Calcio e del caos serie B : Occorre mettere ordine - lo sport è sacro : Sul caos serie B prende posizione, tramite il proprio profilo Facebook, il leader politico di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Di solito non mi occupo molto di calcio, ma mi piace occuparmi di ingiustizie. E credo che impedire che alcune squadre venissero ripescate in B sia stata una forzatura. Perché si tratta di squadre che lo meritano per storia e risultati, e perché le regole non si cambiano in corsa. Ora siamo di fronte al caso unico di ...

FantaCalcio : CR7 in Serie A - Caputo gol e Inglese bomber di provincia : All'appello mancano ancora Atalanta-Frosinone e i due recuperi, Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, ma la prima giornata di Serie A ci ha dato già delle risposte importanti al Fantacalcio. Vediamone ...

Serie B - Balata : "Venerdì si comincia. 19 squadre? Un bene per il sistema Calcio" : Un dibattito lungo, partecipato, appassionato. I calciatori convocati a Roma in rappresentanza di alcune delle 19 società di B su posizioni diverse. L'impossibilità di trovare una sintesi comune. L'...

Calciomercato Torino - due cessioni : Coppola e Procopio in Serie C : Torino - Il Torino ha ceduto due baby elementi nelle Serie inferiori. E' ufficiale il passaggio del portiere Domenico Coppola al Cuneo, mentre il difensore Matteo Procopio andrà a farsi le ossa nella ...

Sciopero Serie B - Fabbricini : 'Non farebbe bene al Calcio. Mancini ha voglia di rialzare la nazionale' : E per la presidenza FIGC… "Bisogna trovare una persona che sia in grado di governare bene questo mondo. Più che una Federazione mi sembra una confederazione. Ci sono interessi troppo spesso ...

Sciopero Serie B? Fabbricini tuona : “non farebbe bene al Calcio” : Sciopero Serie B? Sembrerebbe essere un’ipotesi concreta. Il commissario della Figc Fabbricini ha commentato tale voce “Il rischio Sciopero in Serie B? Ci sarà una riunione tra i capitani delle squadre di B, mi sembrerebbe un po’ strano lo Sciopero in questo momento vista la compattezza di tutte le 19 squadre di B che mi hanno richiesto a gran voce e con tanto di delibere assembleari di non fare ripescaggi. Poi il diritto ...

Fabbricini : “Lo sciopero della Serie B non farebbe il bene del Calcio” : "Mi sembrerebbe strano ne uscisse uno sciopero", ha commentato il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini. L'articolo Fabbricini: “Lo sciopero della Serie B non farebbe il bene del calcio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagelle / Torino-Roma (0-1) : FantaCalcio - i voti : Dzeko migliore in campo (Serie A 2018-2019 - 1^ giornata) : Pagelle Torino Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Dzeko migliore in campo all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:28:00 GMT)

Prossimo turno Serie A Calcio - gli orari e le date della seconda giornata. Il programma su Sky e Dazn : La seconda giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend del 25-27 agosto. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Un sabato per cuori forti visti i due big match in programma: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima giornata ...

PAGELLE / Sassuolo Inter (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Domenico Berardi segna su rigore, i nerazzurri finiscono subito ko(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:16:00 GMT)

Pagelle/ Sassuolo Inter : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Mapei Stadium(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:33:00 GMT)

PAGELLE/ Torino-Roma (0-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - 1^ giornata) : PAGELLE Torino Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Calendario Serie A Calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e Dazn : Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all’ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d’Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l’inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l’Olimpico di Roma. Successo 2-1 ...

PAGELLE/ Lazio Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori all'Olimpico(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 23:04:00 GMT)