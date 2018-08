Calabria | travolti dalla piena del Raganello | almeno 10 escursionisti morti | 23 in salvo

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 11 escursionisti morti - 23 in salvo. Due dispersi - anche bambini : Una piena improvviso e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

