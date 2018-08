Calabria | travolti dalla piena del Raganello | 8 morti | molti ragazzi Bimbo in ipotermia

Travolti dal torrente in piena : otto morti e 12 feriti in Calabria : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti nel Parco del Pollino : Salgono a otto, al momento, le vittime provocate dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza) in Calabria. Lo riferisce la protezione civile. Gli escursionisti Travolti dall’ondata del fiume sono sedici, alcuni dei quali tratti in salvo, ma potrebbero esserci altri morti causati del maltempo....

Calabria - ragazzi travolti dal torrente in piena : 8 morti - 12 feriti. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un...

Calabria - ragazzi travolti dal torrente in piena : 5 morti - 11 salvi. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Calabria - ragazzi travolti dal torrente in piena : 5 morti - 12 in salvo. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - i morti sono almeno 5 : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Torrente in piena in Calabria - è strage : ragazzi travolti nelle gole - 5 morti : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Torrente in piena in Calabria : 5 morti. Ragazzi travolti nelle gole - 13 in salvo : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - 5 morti : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. Sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Torrente in piena in Calabria : è strage. Ragazzi travolti nelle gole - 5 morti : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Torrente in piena in Calabria : è strage. Ragazzi travolti nelle gole - 5 morti : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Torrente in piena in Calabria : è strage. Ragazzi travolti - almeno 5 vittime : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Bambini morti in Calabria sui binari travolti dal treno : il papà vuole giustizia - Ultime Notizie Flash : Bambini morti in Calabria sui binari travolti dal treno: il papà vuole giustizia . Le Ultime Notizie

Reggio Calabria - morti due bambini travolti da treno/ Ultime notizie Brancaleone - sfuggiti alla madre : è grave : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:26:00 GMT)