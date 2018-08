Calabria | torrente Raganello travolge escursionisti | 8 morti FOTO

Calabria - i soccorritori si calano nel torrente Raganello alla ricerca di superstiti e vittime. Le immagini dell’intervento : Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in Calabria, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 morti e 5 feriti - 11 in salvo : Stavano facendo rafting nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena del torrente li ha travolti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di 8 vittime, tra cui una ragazza che non è ancora stata identificata. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla inoltre di cinque persone ferite, e di undici recuperate incolumi. Tratto in salvo anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei ...

