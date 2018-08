Calabria | torrente in piena nel parco del Pollino | 10 morti e 6 dispersi | 23 persone

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 9 morti e 7 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 9 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sette di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti e cinque dispersi nel Parco del Pollino : Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello, dove a causa della piena improvvisa del torrente alcune persone sono state travolte, è di 8 morti, 23 persone salvate e 5 dispersi. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le vittime sono quattro donne e quattro uomini....

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : tratto in salvo un altro bambino : Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo che l’onda di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell’Arma dei carabinieri e condotto ...

Calabria - i soccorritori si calano nel torrente Raganello alla ricerca di superstiti e vittime. Le immagini dell’intervento : Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in Calabria, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal ...

