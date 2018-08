Calabria | ragazzi travolti dal torrente in piena | 8 morti | 12 feriti Bimbo in ipotermia

Calabria - ragazzi travolti dal torrente in piena : 5 morti - 11 salvi. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Treno investe una famiglia in Calabria : morti due ragazzi - grave la madre : Due ragazzi di 12 e 16 anni sono morti dopo essere stati investiti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La donna investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. ...