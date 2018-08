Calabria | piena torrente Raganello | 10 morti nel parco del Pollino Ultime notizie | si

Travolti dal torrente in piena : undici morti e 12 feriti in Calabria : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : almeno 10 escursionisti morti - 23 in salvo. Tre dispersi : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Calabria - torrente Raganello in piena travolge escursionisti : 10 morti | : Il corso d'acqua si è ingrossato a causa del maltempo. Un gruppo di oltre 20 persone è rimasto bloccato nella gola sul Pollino, nei pressi di Civita in provincia di Cosenza. Recuperati tutti i corpi. ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 10 morti e 6 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 10 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sei di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : almeno 10 escursionisti morti - 23 in salvo. Due dispersi : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 9 morti e 7 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 9 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sette di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 11 escursionisti morti - 23 in salvo. Due dispersi - anche bambini : Una piena improvviso e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 8 persone, quattro donne e altrettanti uomini, hanno perso la vita tra i 36 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di ...

Calabria - PIENA TORRENTE RAGANELLO : 8 MORTI NEL PARCO DEL POLLINO/ Ultime notizie - salvati 2 bambini : CALABRIA, pioggia ingrossa TORRENTE RAGANELLO ed esonda: MORTI e dispersi. Ultime notizie: travolto gruppo di escursionisti, le vittime sarebbero otto, 23 invece le persone salvate(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Morti per la Piena del Torrente – Calabria : Nella giornata del 20 Agosto 2018, 8 persone hanno perso la vita durante un’escursione nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza). Circa una ventina di persone si sono invece salvate grazie all’intervento dei soccorsi. Ma potrebbero esserci ancora dei dispersi. La zona dove si sono avventurati i turisti si trova nel parco del Pollino ed è caratterizzata da grotte e canyon. Maltempo Killer? Il tempo non uccide, ma sono le ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti e cinque dispersi nel Parco del Pollino : Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello, dove a causa della piena improvvisa del torrente alcune persone sono state travolte, è di 8 morti, 23 persone salvate e 5 dispersi. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le vittime sono quattro donne e quattro uomini....

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 8 escursionisti morti - 23 in salvo. Cinque dispersi - anche bambini : Il maltempo fa strage in Calabria. escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Uomini, donne e ragazzi stavano...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 morti e 5 feriti - 14 in salvo : Stavano facendo canyoning nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena li ha travolti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di 8 vittime, quattro donne e altrettanti uomini. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla inoltre di cinque persone ferite, e i vigili di 14 recuperate incolumi. Tratto in salvo anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e ...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 8 escursionisti morti - 18 in salvo. Anche bambini tra i dispersi : Il maltempo fa strage in Calabria. escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Uomini, donne e ragazzi stavano...