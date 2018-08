C è il 2018 | e poi c è questo volantino nella curva Nord della Lazio

POIROT - SONO UN'ASSASSINA? - RETE 4/ Promosso dalla critica! Cast - trama e curiosità (oggi - 18 agosto 2018) : Su RETE 4 va in onda questo pomeriggio il film POIROT, SONO un’assassina? Nel Cast troviamo David Suchet, David Yelland e Zoë Wanamaker. La regia è di Dan Reed (oggi, 18 agosto 2018)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:23:00 GMT)

POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA - TV8/ Curiosità sul film con Keanu Reves e Patrick Swayze (13 agosto 2018) : POINT BREAK - PUNTO di ROTTURA è il film che andrà in onda questa sera su Tv8. Nel cast Keanu Reves e Patrick Swayze, trama, Curiosità e info (13 agosto, 21.30)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Diretta / Palio di Siena 2018 : i lotti della tratta - poi sorteggio e 1^ prima prova streaming video-tv (oggi) : Diretta Palio di Siena 2018: streaming video e tv, lunedì 13 agosto è il giorno dedicato alla tratta, all'assegnazione dei cavalli alle contrade e alla prima prova che si svolge in serata(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Gianmarco Tamberi sogna - poi chiude ai piedi del podio : Un grande Gianmarco Tamberi lotta come un leone, accarezza per diversi minuti la medaglia, poi chiude in quarta posizione nel salto in alto agli Europei di Atletica a Berlino. Il campione in carica, dunque, abdica, ma lo fa con onore in una competizione in cui i primi tre hanno mostrato un livello oggettivamente superiore all’italiano allo stato attuale. Medaglia d’oro per l’idolo di casa tedesco Mateusz Przybylko, capace di ...

Salvini : “Abbassiamo le tasse già nel 2018 - poi introdurremo anche il quoziente familiare” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, promette un abbassamento delle tasse già nel 2018. E annuncia che il suo obiettivo è quello di introdurre, entro la fine della legislatura, il quoziente familiare: "L’obiettivo è rendere il nucleo familiare un soggetto fiscalmente riconosciuto, in modo da premiare la natalità".Continua a leggere

Golf - PGA Championship 2018 : Gary Woodland al comando dopo il primo giro! Francesco Molinari soffre e poi si esalta. E’ in lotta per vincere! : Lo statunitense che non ti aspetti al comando al termine del primo round del PGA Championship 2018, quarto Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. Gary Woodland guida la classifica con un giro in 64 colpi, contraddistinto da un bogey alla buca 1 e da ben 6 birdie nelle ultime 11 buche della prima tornata. L’atleta made in USA è riuscito a domare al meglio le ...

Vaccini - Grillo conferma : autocertificazione vale anche nel 2018 - poi legge per "obbligo flessibile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo interviene sui Vaccini dopo la presa di posizione dei presidi sull'obbligo per l'accesso alle scuole e conferma che l'autocertificazione...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Questo oro è magico - non ho limiti! Puntavo al podio ma poi…” : Simona Quadarella si è consacrata come la Reginetta indiscussa degli Europei 2018 di Nuoto che si sono conclusi oggi a Glasgow. L’azzurra ha completato la magica tripletta d’oro: dopo le apoteosi sui 1500 e gli 800 metri stile libero, la laziale ha fatto saltare il banco anche sui 400 dove non partiva con i favori del pronostico e ha così festeggiato con pieno merito un filotto nel fondo in vasca che l’ha proiettata di diritto ...

Vaccini - la ministra Grillo : “Autocertificazione valida per il 2018 - poi legge sull’obbligo flessibile” : Lo strumento dell’autocertificazione per quanto riguarda le vaccinazioni è stato usato per tutto il 2017 e lo sarà anche per il 2018. Lo spiega la ministra della Salute Giulia Grillo, all’indomani della presa di posizione dei presidi sull’obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole. «Una polemica surreale», dice Grillo, che poi annuncia che è stata...

Atletica - Europei 2018 : Maryan Zakalnytskyy vince la 50 km di marcia - Toth sconfitto! De Luca coraggioso - poi mancano le forze : Nella rovente mattinata di Berlino sono stati assegnati i titoli nelle 50 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Temperature elevatissime nella capitale tedesca (nel finale si parlava addirittura di 37 °C) che hanno sicuramente condizionato le prove ma lo spettacolo non è mai mancato, soprattutto al maschile dove abbiamo assistito a una gara molto accesa e avvincente con diversi colpi di scena. L’ucraino Maryan Zakalnytskyy ha ...