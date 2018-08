Buona la prima per Wall Street

Chievo-Juve : Buona la prima per i bianconeri che la spuntano al 93esimo : La Juventus riparte da dove aveva finito ovvero, vincendo per 2-3 in rimonta, come accaduto qualche mese prima, ma l'avversario era l'Inter e si decideva lo scudetto; questa volta i bianconeri hanno affrontato il Chievo al Bentegodi di Verona, con molti tifosi accorsi in massa per ammirare Cristiano Ronaldo. Il Portoghese è riuscito con il suo arrivo a riportare entusiasmo e persone allo stadio, una presenza la sua, considerata come un evento ...

Dzeko gol : Buona la prima della Roma : Dzeko risolve il match a 1 minuto dal novantesimo. Il giallorosso sblocca la gara a Torino regalando alla sua squadra

Juventus - Buona la prima per CR7 : “Felice per la vittoria” : CR7- buona la prima per Cristiano Ronaldo. A secco di gol all’esordio in campionato, il portoghese ha comunque mostrato ottimi segnali e grande intraprendenza. Meglio nella ripresa quando l’ex Real ha agito in posizione leggermente decentrata rispetto al ruolo di centravanti puro. Tuttavia, lo stesso Ronaldo, ha evidenziato tutta la sua felicità per l’esordio in […] L'articolo Juventus, buona la prima per CR7: ...

Lazio-Napoli - il ritorno di Ancelotti : Buona la prima per Carletto. LE FOTO : Nella giornata che registra l'esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus, il Napoli espugna 2-1 l'Olimpico con Ancelotti in panchina. Tre punti per Carletto di ritorno in Serie A dopo nove anni. ...

Lazio-Napoli Risultato 1-2. Il Tabellino | Pagelle | Ancelotti Buona la prima - vittoria di rimonta : Lazio-Napoli in diretta live sulle pagine di Leggo.it. Il primo anticipo del sabato della Seria A, che segna anche l'esordio del campionato 2018-19 sulla piattaforma di Dazn, è...

Buona la prima per la Juventus al Bentegodi : decisivi Khedira e Bernardeschi : Si apre la Serie A con esordio positivo per la Juventus , che riesce ad ottenere i primi tre punti in Serie A contro un Chievo che si è giocato al meglio la partita. Doveva essere la gara di CR7, ma i ...

DIRETTA / Arsenal Manchester City (risultato finale 0-2) streaming video e tv : Buona la prima per Guardiola : DIRETTA Arsenal Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del big match della 1^ giornata di Premier League(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:44:00 GMT)

San Pietro Avellana - Buona la prima per la 29esima fiera del Tartufo : Il tutto condito da spettacoli locali di musica italiana e dall'esibizione dell'artista di Zelig e di Don Matteo Dario Cassini . Spettacolo di successo? Alla popolazione è piaciuto anche se condito ...

Maurizio Sarri - Buona la prima : 3-0 per il Chelsea. Gol di Jorginho : In precedenza era stato il neo campione del Mondo Kante a sbloccare il risultato al 34'. Nella ripresa il Chelsea, dopo una traversa colpita da Marcos Alonso, nel finale trova anche il 3-0 firmato da ...

Premier League - Huddersfield-Chelsea 0-3 : Sarri - Buona la prima : HUDDERSFIELD, Inghilterra, - Forse nemmeno Sarri se l'aspettava così bello il suo esordio in Premier League. Il suo Chelsea strapazza l'Huddersfield a domicilio e comincia come meglio non poteva il ...

Atp Toronto – Buona la prima per Fognini : Fabio ok all’esordio contro Johnson : Continua la scia positiva di Fognini: esordio positivo per il ligure al torneo Atp di Toronto dopo il successo in Messico Dopo l’eliminazione di Cecchinato al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari), l’Italia ritrova il sorriso con Fabio Fognini: il tennista ligure ha trionfato all’esordio del torneo canadese. Buona la prima per Fognini, reduce dalla vittoria in Messico: ...

Diretta/ Entella Siena (risultato finale 3-0) streaming video e tv : Buona la prima dei chiavaresi! : Diretta Entella Siena: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 5 agosto e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Vela – Aarhus World Championships 2018 : Buona la prima per Coccoluto : Aarhus World Championships 2018: partono anche le prove laser e laser radial. Bene Giovanni Coccoluto che vince la prima Dopo la giornata inaugurale, conclusa con la splendida Cerimonia di Apertura di ieri sera, oggi alle 12 sono ripartite le regate di Finn, 470 maschili e femminili, con l’aggiunta di Laser e Laser Radial. Ottime condizioni meteo di sole e vento hanno permesso al singolo pesante e ai doppi maschili di recuperare le prove ...