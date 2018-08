Bufera su Giusy Ferreri | il web si scatena contro per il suo tributo a Aretha Franklin

blogitalia.news

: RT @trash_italiano: Giusy Ferreri fa un tributo ad Aretha Franklin ma scoppia la bufera [VIDEO] - Feffe1992 : RT @trash_italiano: Giusy Ferreri fa un tributo ad Aretha Franklin ma scoppia la bufera [VIDEO] - Laufan845 : RT @trash_italiano: Giusy Ferreri fa un tributo ad Aretha Franklin ma scoppia la bufera [VIDEO] - talkymedia : Giusy Ferreri: il tributo ad Aretha Franklin fa scoppiare la bufera! -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Polemica sull’omaggio diad: “Leggeva, non conosceva il testo” Ildedicato daadhato un’ondata di polemiche sul web. La cantante, insieme a Boomdabash e Street Clerks, si è esibita sul palco Deejay On Stage a Riccione il 16 agosto scorso sulle note di “Think”. L’esibizione, pensata come un omaggio alla regina del soul, ha peròto l’indignazione dei presenti e di una parte del pubblico sul web, dove il filmato è stato caricato. Nel video si vede l’artista cantare uno tra i più grandi successi della, tenendo tra le mani un foglio sul quale era stato stampato il testo della canzone. “Vergogna, nemmeno la decenza di impararlo a memoria” tuonano sui social quelli che non hanno apprezzato il fatto di vedere l’artista cantare uno tra i più grandi successi della cantante scomparsa, senza impararne il ...