Bufera su Asia Argento accusata di abusi sessuali sul minorenne Jimmy Bennett | il caso

(Di lunedì 20 agosto 2018) Èsudidall'attore e musicista, per un rapporto che si sarebbe consumato quando il ragazzo era ancora.Secondo un report del New York Times, che è venuto in possesso in forma anonima dei documenti legali che testimoniano l'accordo,ha pagato un giovane attore americano, in forma di risarcimento danni per una presunta violenza sessuale. L'aggressione si sarebbe consumata nel maggio 2013, quando l'attore aveva appena compiuto 17 anni, mentre lane aveva 37. I due avevano un legame molto forte da circa 10 anni, ovvero da quando avevano recitato insieme nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto e interpretato dallanel 2004: nella pellicolainterpretava suo figlio e da allora tra i due sarebbe nato e proseguito nel tempo un rapporto di tipo materno, poi ...