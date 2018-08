BRUNO BARBIERI | MORTO IL SUO SOMMELIER DI BOLOGNA IN INCIDENTE IN MOTO Lo chef manda un

BRUNO BARBIERI - morto in incidente in moto il sommelier del suo locale a Bologna/ Altre 2 moto coinvolte : Bruno Barbieri, morto in un incidente in moto un suo ex sommelier: ultime notizie Bologna, Marco Andreani aveva 36 anni. Lo chef e i dipendenti scioccati per la notizia della sua scomparsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:05:00 GMT)

BRUNO BARBIERI - MORTO IN INCIDENTE IN MOTO SOMMELIER LOCALE A BOLOGNA/ Ultime notizie : chef - 'siamo scioccati' : BRUNO BARBIERI, MORTO in INCIDENTE in MOTO SOMMELIER LOCALE: Ultime notizie BOLOGNA, Marco Andreani aveva 36 anni. Lo chef e i dipendenti scioccati pe

BRUNO BARBIERI - MORTO IN INCIDENTE IN MOTO SOMMELIER LOCALE A BOLOGNA/ Ultime notizie : chef - "siamo scioccati" : BRUNO BARBIERI, MORTO in INCIDENTE in MOTO SOMMELIER LOCALE: Ultime notizie BOLOGNA, Marco Andreani aveva 36 anni. Lo chef e i dipendenti scioccati per la notizia della sua scomparsa. (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:47:00 GMT)

Incidente in moto - muore Marco Andreani : era stato il sommelier di BRUNO Barbieri : Tragico Incidente domenica mattina sul Passo della Raticosa, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Marco Andreani, motociclista bolognese di trentasei anni, ha perso la vita. Fino a poco tempo fa aveva lavorato come sommelier da Fourghetti, il ristorante bolognese di Bruno Barbieri. Lo chef: “Siamo tutti addolorati, era un tipo prudente”.Continua a leggere

BRUNO BARBIERI a Pitti Uomo : «Nella moda non ci sono mappazzoni» : Non è la prima volta che lo incrociamo a Pitti. E che la moda lo interessi, gli piaccia e sia un ingrediente fondamentale del suo modo di porsi è abbastanza evidente. Bruno Barbieri arriva alla Fortezza da Basso per fare da spalla e complice all’amico imprenditore Alessandro Marchesi, fondatore del brand Memory’s ltd, che ha presentato due nuovi progetti. Il primo: Memory’s recycled, una capsule limited edition dal sapore urban composta da ...