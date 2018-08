motorinolimits

: Bottas: il mercato piloti e la situazione in Mercedes - BarbaraPremoli : Bottas: il mercato piloti e la situazione in Mercedes - MotoriNoLimits : Bottas: il mercato piloti e la situazione in Mercedes -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Valtteriha fatto di tutto per isolarsi ma dice che in agosto è stato impossibile sfuggire alle notizie sulla F1. Nel weekend il finlandese ha corso nel suo evento di duathlon e i giornalisti presenti hanno naturalmente approfittato per chiedergli un’opinione sulle news che hanno movimentato il2019: “Non era mia intenzione seguire … L'articolo: ile lainMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.