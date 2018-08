Borse Ue in rialzo | poco mossa Piazza Affari

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 27% : 9.18 Avvio di settimana prudente per le Borse europee, che guardano alle incertezze geopolitiche e fanno registrare lievi rialzi in apertura. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,27% a 20.471 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 280 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,1%. Londra +0,14%, Parigi +0,33% e Francoforte +0,43%. Euro a 1,1425 dollari e 126,35 yen in apertura dei mercati valutari europei.

La lira turca recupera : spread in calo e Borse in rialzo : Apertura in calo per lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco che flette a 268 punti base con un rendimento del 3,01%. Il differenziale tra i nostri Titoli di Stato e quelli tedeschi resta sotto pressione: l’Italia paga fragilità politiche e finanziarie. Ieri, complici le tensioni legate al nuovo crollo della lira turca, lo spread è tornat...

Borse europee in calo - spread in rialzo : 10.00 Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : la migliore fra le europee : Ottima performance per il Ftse Mib nella seconda seduta della giornata. Milano chiude con un +1,3%, giornata positiva per...

Lo spread chiude in netto rialzo. Borse in recupero nonostante le nubi sui dazi : I mercati del Vecchio Continente hanno terminato le contrattazioni in terreno positivo, anche se la Cina ha minacciato di imporre dazi per 60 miliardi di dollari alle merci Usa. Intanto lo spread, dopo una fiammata a 270 punti, chiude in area 254. Fca sotto i riflettori, bancari contrastati ...

Borse - Milano chiude in rialzo : euro debole spinge indici : Nell'ultima seduta della settimana il FTSE Mib registra un rialzo dello 0,8%. In avidenza anche UBI Banca, che salta in...

Borse Ue in leggero rialzo - lo spread sale sopra 260 punti : MILANO - Ore 9:40. Le Borse europee avviano l'ultima seduta di settimana in leggero rialzo nonostante le tensioni commerciali che continuano a pesare sull'umore degli investitori. Milano segna un calo ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Le Borse europee aprono in leggero rialzo - tranne Londra. Attesa per la Fed : Apertura mista per le Borse europee, in Attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. In avvio a Francofoerte il Dax segna un +0,14%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 cede ...

Piazza Affari in rialzo insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso,ha mantenuto invariata la sua politica ...

Borse : Mib in rialzo dopo conti semestrali - CNH in vetta : (Alliance News) - Piazza Affari conclude la penultima seduta settimanale in positivo, in forte ripresa dopo i cali di mercoledì, in una giornata ricca di risultati aziendali che hanno...

La tregua sui dazi tra Usa e Ue fa partire in rialzo le Borse europee. Bene Fca dopo il crollo : La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento.Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale. "Oggi è un grande ...