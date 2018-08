Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 27%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - Atlantia a -4 - 68% (20 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Europa sale - Milano in coda : ANSA, - Milano, 20 AGO - Si confermano in rialzo le principali Borse europee in attesa dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, previsti tra due giorni, e del simposio di Jackson Hole di ...

Borsa : Milano azzera rialzo - pesa Atlantia : ANSA, - Milano, 20 AGO - Piazza Affari azzera il rialzo e si porta in parità con la zavorra di Atlantia , -8,74%, , che insieme ad Autostrade Meridionali , -5,19%, , Astm , -3,13%, e Sias , -4,4%, , ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 27% - : ANSA, - Milano, 20 AGO - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,27% a 20.471 punti.

Borsa : Milano tiene - stop ribasso Atlantia : ANSA, - Milano, 20 AGO - Piazza Affari tiene , Ftse Mib +0,29%, dopo un avvio in rialzo, con Atlantia , -8,53% teorico, che non riesce a fare prezzo ed è congelata per eccesso di volatilità, mentre ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari alla ricerca di un rialzo (20 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 05:54:00 GMT)

Borsa : Milano in rosso - il faro della Consob sull'andamento di Atlantia : Giornata di vendite a piazza Affari: a Milano Fra i titoli a principale capitalizzazione rimbalza Atlantia dopo il maxi crollo di giovedì: il titolo ha recuperato il 5,68% a 19,74, sostenuto anche dai ...

Borsa : Milano chiude in calo con Ubi : ANSA, - Milano, 17 AGO - Seduta piuttosto campale per Piazza Affari, che ha chiuso in calo , Ftse Mib -0,53%, in coda alle altre borse europee, poco distanti dalla parità, tra scambi quasi nella norma ...

Borsa - Milano chiude in ribasso : Ftse Mib -0 - 53% - All Share -0 - 55% : Chiusura negativa per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,53% a 20.415 punti mentre l'All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a 22.618 punti. Dopo il tonfo in Borsa di giovedì, a ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 53% - : ANSA, - Milano, 17 AGO - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,53% a 20.415 punti.