Bloodstained | Ritual of the Night è stato rimandato al 2019 | cancellata la versione PS

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained : Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo , disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

Bloodstained : RITUAL OF THE NIGHT – Disponibile la DEMO per i Backer : Il Publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato l’uscita di una nuova DEMO di BLOODSTAINED: RITUAL of the NIGHT Disponibile esclusivamente per i Backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60. BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT Disponibile in DEMO da oggi Questa DEMO, Disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la ...