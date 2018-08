Bloccati sul Monte Priora | in tre soccorsi da un elicottero dei Vigili del Fuoco

Escursionisti Bloccati sul Monte Vettore : recuperati dai Vigili del Fuoco : Sono stati recuperati, issati sull’elicottero Drago 52 dei Vigili del Fuoco e affidati alle cure del 118 a Montemonaco, i due 40enni anconetani, un uomo e una donna, rimasti ‘bloccati’ nel pomeriggio sul Monte Vettore al ritorno da un’escursione al Lago di Pilato. La donna, in particolare, avrebbe accusato un lieve malore dopo la lunga camminata, impedendo a entrambi di proseguire e rendendo necessario il soccorso dei ...

Escursionisti Bloccati sul Vettore : in zona elicottero dei Vigili del Fuoco : Due turisti, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà durante un’escursione sul Monte Vettore vicino a Foce di Montemonaco a causa delle cattive condizioni atmosferiche nella zona. Gli Escursionisti, di cui non si conoscono al momento le condizioni fisiche, sono comunque riusciti ad allertare i Vigili del Fuoco una cui squadra, dal distaccamento di Amandola (Fermo), li sta raggiungendo per recuperarli. E un’operazione ...

Roma : maltempo - automobilisti Bloccati sul Muro Torto : Roma – Ancora disagi a Roma per il maltempo. La forte grandinata abbattutasi nel pomeriggio sulla Capitale ha reso quasi impossibile agli autoveicoli transitare nelle gallerie del Muro Torto. Infatti l’acqua accumulatasi nei sottopassi ha raggiunto livelli tali da far desistere gli automobilisti a proseguire la marcia. Alcuni, addirittura hanno preferito far retRomarcia per uscire dal Muro Torto e imboccare Corso ...

Vico Equense - Maltempo - bagnanti Bloccati sulla spiaggia della tartaruga : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Dopo il crollo di Genova, tanta paura anche per il viadotto San Marco. Ma a settembre partono i lavori Castellammare - Lunga scia d'olio al Caporivo. ...

Nonno e nipoti Bloccati sul Pelmo : salvati da Soccorso Alpino : Il Soccorso Alpino ha salvato tre escursionisti, un Nonno e i suoi due nipoti, che erano in difficolta’ sotto il Pelmo, all’altezza della Val d’Arcia. Partiti da Forcella Staulanza con l’intenzione di percorrere il sentiero numero 480, un Nonno settantasettenne e i due nipoti, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 17, di Firenze, hanno pero’ sbagliato itinerario, risalendo una ripida traccia tra Pelmo e Pelmetto, ...

Il maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti Bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Due giovani alpinisti sloveni Bloccati sulla Cima del Vallone nelle Alpi Giulie : Per cause di forza maggiore l'elisoccorso si è potuto alzare in volo solo questa mattina. Gli uomini del Cnsas del Fvg hanno mantenuto i contatti via telefono con gli escursionisti tutta la notte.

Alpinisti Bloccati sul Monviso : ripartite le operazioni di recupero - intervento del Soccorso Alpino : Sono ripartite alle 7 di questa mattina le operazioni di recupero dei due Alpinisti bloccati sulla parete "est" del Moniviso. L'intervento è stato preso in carico dal CNSAS, il Corpo Nazionale ...

Indonesia - salvi i 500 escursionisti rimasti Bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok dopo il terremoto : Sono tutti salvi gli oltre 500 escursionisti rimasti bloccati su una montagna sull’isola Indonesiana di Lombok dopo il terremoto di domenica, i turisti sono stati tutti evacuati e ora sono in salvo. Tra i dispersi c’erano 189 escursionisti di nazionalità francese, tedesca, olandese, americana e thailandese. Lo riporta la Bbc. Gran parte del gruppo e le loro guide sono stati in grado di scendere dopo aver trovato un percorso sicuro, ...

I 560 escursionisti Bloccati sul vulcano Rinjani - in Indonesia - sono stati soccorsi e portati via : I 560 escursionisti rimasti bloccati sul vulcano Rinjani, sull’isola Indonesiana di Lombok, per via del terremoto del 29 luglio, sono stati soccorsi e portati via. Il terremoto – che è stato di magnitudo 6.4 e ha causato la morte di The post I 560 escursionisti bloccati sul vulcano Rinjani, in Indonesia, sono stati soccorsi e portati via appeared first on Il Post.

Indonesia - oltre 500 turisti Bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok. Attivati i soccorsi : oltre 500 turisti sono rimasti bloccati sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola di Lombok, in Indonesia dopo il violento terremoto che sabato ha colpito l’isola. Dopo le scosse di sabato, tonnellate di roccia e fango si sono staccate dalla montagna lasciando i turisti senza vie di fuga. Le squadre di soccorritori composte da militari, poliziotti e medici hanno iniziato la scalata del vulcano alle 8 ora locale, le 2 del mattino in ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi Bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Migranti - la Germania fa sul serio Richiedenti asilo Bloccati ai confini Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 migranti Bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...