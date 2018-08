Bene Toninelli | sulle autostrade serve un cambio radicale

Toninelli crede che nazionalizzare Autostrade sia un Bene per la sicurezza : L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade 'sarebbe conveniente' perché 'ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti,...

AUTOSTRADE - SALVINI : “SBAGLIAI VOTO SALVA-BeneTTON”/ Genova - revoca concessione : Toninelli - “nazionalizziamo” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Il crollo del ponte di Genova - Di Maio e Toninelli : «Colpa di Autostrade - via la concessione - Benetton paghi». Bond Atlantia al minimo storico : Il vicepremier all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Sicurezza stradale : Toninelli - Bene Camera su ‘salva bebè’ - ora spediti al Senato : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “bene l’approvazione della legge ‘salva bebè’ alla Camera in così pochi giorni, ora procediamo spediti anche al Senato”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un tweet. “Intanto – dice- lavoriamo con il Ministero dell’Economia per aiutare il più possibile madri e padri ad acquistare dispositivo per salvare i nostri ...

Tav - Toninelli : “Attueremo revisione dell’opera per valutare costi e Benefici. Non escludiamo abbandono del progetto” : Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture, ha presentato in Senato le linee guida del suo dicastero. In particolare, sulla Tav ha detto: “Il governo attuerà la revisione dell’opera nell’ottica di una stima dei costi e dei benefici. Dopo l’analisi, una volta verificata l’utilità dell’opera, il governo potrà valutare l’eventuale vantaggio e gli eventuali costi di tutte le alternative che saranno ...

Tav - Toninelli : “Per Salvini deve andare avanti? La sua è opinione personale. Prima analisi costi-Benefici per valutare opera” : ‘Ridiscutere il progetto’ comprende anche lo stop al progetto Tav? “Qualsiasi discussione, anche con la mia omologa francese, è preceduta dall’analisi costi benefici finanziaria e la valutazione tecnico-giuridiche di tutti gli atti esistenti. Io che ho la fortuna di rappresentare lo Stato devo dare risposte scientifiche. Quando parliamo di costi-benefici parliamo della pelle delle gente, di vita quotidiana, di contributi ...

Reggio - Berna a Toninelli : 'Bene visita in Calabria ma sono urgenti delle riforme' : Se il Governo ha a cuore l'economia sana del Paese non può fare a meno di lavorare per snellire gli iter e ridurre i tempi di progettazione, di affidamento e gli ormai tristemente noti 'tempi di ...

Tav - Toninelli : "Vogliamo ridiscutere l'accordo"/ Sul Terzo Valico : "servono valutazioni costi-Benefici" : Tav, Toninelli: "Vogliamo ridiscutere l'accordo". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fatto il punto sulle grandi opere, parlando anche del Terzo Valico(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Infrastrutture : Toninelli - Bene anticipo apertura galleria Valnerina : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - “Ringrazio l’Anas per l’impegno e la prontezza della risposta nella riapertura, entro il mese di luglio, della galleria Valnerina in Umbria, prevista inizialmente per settembre". A dichiararlo, in una nota, è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Tonine

Toninelli - su Aquarius Bene pragmatismo : La prima mossa, ha aggiunto, "è politica. In Italia il business dell'immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l'...