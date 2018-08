Bed Bath & Beyond spinge al rialzo

Bed Bath & Beyond senza scampo a New York : A picco la catena retail americana , che presenta un pessimo -3,3%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S & P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Bed Bath ...

New York : in acquisto Bed Bath & Beyond : Protagonista la catena retail americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...