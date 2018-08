BATTLEFIELD V | Le date dell’Open Beta

BATTLEFIELD 5 : svelate le date della open beta : Per gli amanti dell'FPS di EA, buone notizie all'orizzonte. Sono state infatti comunicate in via ufficiale le date d'inizio dell'open beta per Battlefield 5, e come di consueto chi dispone dell'Accesso Anticipato potrà provare il gioco un po' prima degli altri: l'open beta per questi infatti inizia il 4 settembre, mentre per tutti gli altri il 6 dello stesso mese.Ma vediamo si seguito il comunicato ufficiale EA per tutti i dettagli: Read ...