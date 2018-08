Battlefield V | la personalizzazione dei veicoli non sarà disponibile al lancio

eurogamer

(Di lunedì 20 agosto 2018)V verrà lanciato a ottobre ma, a quanto pare, al momento deli giocatori non avranno a loro disposizione alcune feature e modalità. Abbiamo già sentito di recente come, ad esempio, la modalità Battle Royale nonpronta all'uscita. Ora c'è un'altra funzionalità che il gioco non avrà, ovvero ladel veicolo.Come segnala Gamingbolt, in un aggiornamento sul sito web diDICE ha affermato che ladie aerei nonfino a dopo il(almeno lavisiva). Se così tante caratteristiche del gioco non sono pronte per ilnel giro di un paio di mesi, potrebbe essere un'idea migliore quella di rimandare il gioco fino a quando non è completo al 100%, inoltre, in recenti notizie, abbiamo appreso come i pre-order stiano procedendo al di sotto delle aspettative.Read more…