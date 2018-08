Basket | WNBA | definiti i playoff Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini in campo

oasport

(Di lunedì 20 agosto 2018) Si è conclusa questa notte la stagione regolare dell’edizione 2018 della, la massima lega professionistica americana riguardante ilfemminile. Ledihanno concluso le 34 partite previste col record di 18-16, dopo aver avuto una stagione molto più complicata di molte delle precedenti in epoca recente. Il settimo posto in classifica è stato certificato dalla vittoria di stanotte contro le Washington Mystics (88-83, con 26 di Sylvia Fowles e 12 di, opposti agli 11 della leggenda della lega Elena Delle Donne). Lesaranno opposte, nel primo turno dei, alle Los Angeles Sparks, giunte seste in regular season. Il format della postseasonprevede che questo primo turno si giochi in gara secca, che in questo caso si giocherà allo Staples Center di Los Angeles. In caso di successo, leincrocerebbero nel secondo ...