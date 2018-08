Basket Serie A | Venezia riparte per ' essere ancora protagonista'

Basket Serie A - Sassari prende anche Diop : ROMA - Sassari ha perfezionato l'ingaggio di Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club sardo. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di ...

Basket Serie A - Sassari prende anche Diop : ROMA - Sassari ha perfezionato l'ingaggio di Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club sardo. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di ...

Basket Serie A - primo giorno di lavoro per la Fiat : ROMA - primo giorno di lavoro oggi per la Fiat Torino con il raduno presso la World International School di Torino. Dalle 17 spazio presso l'Auditorium ai saluti ai Media, anche in questo caso aperti ...

Basket - Serie A : Avellino - arriva Norris Cole! Che colpo di mercato : La Sidigas Avellino ha messo a segno uno tra i colpi più importanti del mercato cestistico estivo: per la formazione irpina, infatti, è ufficiale l’arrivo di Norris Cole, giocatore che ha messo insieme minuti importanti anche a livello di finali NBA coi Miami Heat e che ha trascorso l’ultima stagione al Maccabi Tel Aviv. Norris Cole, nato a Dayton, in Ohio, il 13 ottobre 1988, ha giocato per quattro anni nell’università di ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Serie A Basket - è tempo di tornare sul parquet : tocca a Torino e Cantù : Al via i raduni delle sedici squadre: tra domani e il 24 agosto tutti i club daranno inizio alla propria stagione

Basket Serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto.

Basket Serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto. Tutte le ...

Calendario Serie A Basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...

Calendario Serie A Basket 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...

Basket Serie A2 - la Virtus Roma chiude il roster con Matic : Roma - La Virtus Roma ha chiuso il proprio organico con l'ingaggio di Bojan Matic. Matic è un'ala di 2.02 di nazionalità serba ma con passaporto italiano, nata a Zvornik, Bosnia, il 28 aprile 2000 e ...

Basket Serie A - Pistoia firma Krubally : ROMA - Pistoia ha annunciato oggi l'ingaggio dl Ousman Krubally. Lungo di 2.02 per 102 kg, 30 anni, Krubally vanta una lunga esperienza in Europa. Nel 2013/14 ha giocato nel campionato sloveno, al ...

Basket - Serie C : la Dinamo si assicura il promettente play Mastrapasqua : BRINDISI - Paolo Mastrapasqua, interessante under del 2000, vestirà il prossimo anno la casacca della Limongelli Dinamo Basket Brindisi in C Silver. Paolo, prende il suo primo pallone di Basket a soli ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...