BARBARA D' URSO E I FIGLI GIAMMAURO ED EMANUELE “Sono riservatissimi Se mi chiedono

BARBARA D’Urso : ecco perchè i miei figli non appaiono mai in tv! : Barbara D’Urso, è una delle conduttrici di punta Mediaset. In molti però si sono domandati come mai i suoi figli non compaiono mai in qualche suo programma televisivo. Lei stessa ci svela il motivo! La conduttrice più popolare del piccolo schermo, Barbara D’Urso, ha due figli, Emanuele e Gian Mauro, ma quasi nessuno sa niente di loro, tranne che il primo è un regista, mentre il secondo un medico. Non è un mistero che i due giovani ...

BARBARA d’Urso è la Dottoressa Giò : “Ho fatto pratica in sala parto..” : Barbara d’Urso e il suo ritorno alla fiction con la Dottoressa Giò La Dottoressa Giò sta per tornare. Non manca molto al ritorno della fortunata serie degli anni 90 che ha reso Barbara d’Urso la ginecologa più famosa d’Italia. La fiction è a metà tra un medical drama e una serie investigativa, e ha saputo appassionare […] L'articolo Barbara d’Urso è la Dottoressa Giò: “Ho fatto pratica in sala parto..” ...

BARBARA D’Urso innamorata di Alberto Mezzetti? Gli indizi su Instagram : Barbara D’Urso si è innamorata di Alberto Mezzetti? Su Instagram spuntano nuovi indizi su una possibile relazione. Da tempo ormai il Tarzan di Viterbo corteggia la conduttrice, che secondo molti sarebbe già caduta fra le sue braccia. Poco importa se fra i due ci sono circa trent’anni di differenza, Alberto Mezzetti è deciso a conquistare il cuore della D’Urso e pronto a tutto per lei. Una determinazione, quella dell’ex ...

BARBARA D’Urso e i figli : ‘Non vogliono si sappia che sono miei’ : Il suo cuore, dice sempre in chiusura delle sue trasmissioni, è del pubblico e dei suoi figli. Barbara D’Urso, si sa, è molto legata ai suoi ragazzi e in un’intervista concessa a Panorama.it parla di loro come del suo unico vero motivo di vita. A differenza della madre, Gianmauro ed Emanuele, nati all’amore tra la D’Urso e l’ex Mauro Berardi, non sono impegnati in una carriera televisiva. Il primo è medico, il ...

BARBARA D’Urso : Lambert non sarà l’amore de La Dottoressa Giò : Lambert e la Dottoressa Giò non avranno una storia: parola di Barbara D’Urso Dopo 20 anni Barbara D’Urso ha rimesso di nuovo il camice e lo stetoscopio al collo per girare la nuova stagione de La Dottoressa Giò. La regina degli ascolti di Canale 5 è tornata al suo primo amore rivestendo ancora una volta i panni della ginecologa Giulia Basile, per tutti Giò. In una lunga intervista rilasciata a DiPiù, Barbara D’Urso ha svelato ...

Enrico Brignano prende in giro BARBARA d'Urso : la reazione della conduttrice : Barbara d'Urso come La Settimana Enigmistica: è la conduttrice che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, passando da Valeria Graci (ex componente del duo Katia & Valeria) che l'ha portata in scena a Striscia la notizia e a Colorado, fino a Elena Morali, che l'ha imitata nello stesso programma comico.Stavolta invece a imitarla è un uomo, ovvero il comico romano Enrico Brignano: lo showman ha approfittato della presenza tra il ...