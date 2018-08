Banco BPM | Marshall Wace aumenta la posizione ribassista

Lo short selling su Banco BPM : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 6 agosto 2018, il fondo speculativo Marshall Wace e il Gruppo PDT Partners , detengono una posizione ribassista su Banco BPM , rispettivamente dell'1,63% e ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 03% - Banco BPM a -5 - 95% (6 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari è ancora lontana dalla soglia dei 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Piazza Affari giù insieme ad Europa. Tonfo di Banco BPM - mentre corre Tod's : La prima economia mondiale ha minacciato di alzare al 25%, dal 10% precedentemente deciso, le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina, mentre il colosso asiatico ha preparato ...

Borse - Europa prudente in avvio. A Piazza Affari crolla Banco Bpm : Borse europee prudenti in avvio di settimana, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull'esordio delle prime sanzioni di Trump ...

Banco BPM - balzo dell'utile netto nel semestre : Teleborsa, - Il gruppo Banco Bpm ha chiuso il primo semestre 2018 con un balzo dell'utile netto a 353 milioni di euro, rispetto ai 94 milioni del 30 giugno 2017 , +274,2%, . I proventi operativi sono ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +2 - 7% - Banco BPM a -1 - 6% (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Banco BPM definisce la strategia per la gestione dei crediti deteriorati : Anche il terzo gruppo bancario del paese si avvicina alla definizione della propria strategia nelle gestione dei crediti deteriorati [VIDEO]. Banco BPM nella prossima assemblea del 3 agosto, in sede di approvazione dei conti semestrali, valutera' la soluzione ottimale per la sistemazione dei propri Non Performing Loans. Le ipotesi sul tavolo sono la cessione in blocco dello stock complessivo, pari a 9,5 miliardi, assieme alla piattaforma di ...

Banco BPM colloca covered bond da 500 milioni di euro : Banco BPM ha collocato con successo agli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell'ambito del proprio programma di ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...