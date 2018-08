Balotelli ha deciso di restare al Nizza | tutto chiarito con il club

calcioweb.eu

: #Balotelli ha deciso: resta al #Nizza ?? Niente da fare per il #Marsiglia, che ci ha provato fino ad oggi... I det… - DiMarzio : #Balotelli ha deciso: resta al #Nizza ?? Niente da fare per il #Marsiglia, che ci ha provato fino ad oggi... I det… - Azpi93 : RT @DiMarzio: #Balotelli ha deciso: resta al #Nizza ?? Niente da fare per il #Marsiglia, che ci ha provato fino ad oggi... I dettagli ?? ht… - TeixCap : RT @DiMarzio: #Balotelli ha deciso: resta al #Nizza ?? Niente da fare per il #Marsiglia, che ci ha provato fino ad oggi... I dettagli ?? ht… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) L'Ultima stagione è stata molto importante pered il prossimo campionato si preannuncia ricco di soddisfazioni. SuperMario ha riconquistato la Nazionale e adesso non ha di certo intenzione di fermarsi. Nelle ultime settimane sono circolate tante voci sul futuro dell'attaccante ed anche su un possibile ritorno in Italia, dalla Fiorentina al Parma, fino ad arrivare al Sassuolo, nelle ultime ore è arrivata una decisione definitiva.hadial, sancita la pace tra l'attaccante ed il. Molto importante è stata la figura dell'allenatore Vieira, l'annuncio è arrivato direttamente dal: "". L'articolohadial...