Balata | ' Serie B a 19 squadre segnale positivo per tutto il movimento'

Serie B a 19 squadre? Balata sentenzia : “stiamo mandando un segnale al movimento” : Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, si è detto fiducioso in merito al via del campionato cadetto “Credo che il campionato debba partire. Farlo iniziare è il dovere di un presidente di Lega. Siamo arrivati al 13 agosto con 19 squadre regolarmente iscritte e dovevamo far seguito ai diritti di queste squadre”. E’ la precisazione del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, in merito al rischio di ...