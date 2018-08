Baby | parlano regista e sceneggiatori della serie tv di Netflix

blogo

(Di lunedì 20 agosto 2018) Promettono chevicenda reale dei Parioli di quattro anni fa c'è solo lo spunto di partenza. Per il resto,, la nuovaitaliana didi cui sono in corso le riprese e che sarà distribuita entro fine anno in tutti e 190 i Paesi in cui si trova il servizio di streaming on demand, approfondirà le tematiche legate agli adolescenti degli anni Duemila.Adolescenti tormentati, che giocano a fare gli adulti, sospesi tra "romanticismo e cattiveria", come ha spiegato durante il tour concesso alla carta stampata dalAndrea de Sica (che girerà quattro dei sei episodi previsti, mentre gli altri due saranno affidati ad Anna Negri). "In Italia le storie di adolescenti sono molto democristiane", racconta, "qui, invece, c'è bipolarità tra cattiveria e romanticismo. Non cerchiamo di creare vittime, ma di descrivere il percorso di un'amicizia femminile molto forte, ...