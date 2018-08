AUTOSTRADE | SALVINI | “SBAGLIAI VOTO SALVA-BENETTON” Genova | revoca concessione

Salvini e AUTOSTRADE - voto a rinnovo concessione e soldi alla Lega : 'Sì - è vero ma ' : ... il Pd che attacca e la Lega che si difende [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ]. Salvini e il rinnovo della concessione. Salvini, ...

Salvini : votai il rinnovo AUTOSTRADE ma non si è vigilato : "Sì, è vero", ma "da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ad Agorà, a ...

Crollo Genova - Salvini : revoca a AUTOSTRADE non durerà 15 giorni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Per i privati fu un investimento fantastico, non so quanto lo sia stato per italiani'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'interno e segretario della ...

AUTOSTRADE allo Stato?Salvini : possibile : 10.50 Nazionalzizare Autostrade per l'Italia? "Studiando i bilanci di Autostrade sì". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, ad Agorà (Rai 3). "Se Autostrade ha incassato 3 mld e oltre dai pedaggi ci si aspetta che la gente non cada (...). All'estero sono gestite in maniera pubblica e addirittura gratuita: non ho ancora abbastanza elementi per dirvi faremo così faremo cosà, ma posso dire che quel che per i governi passati era ...

Genova - Salvini : votai rinnovo ad AUTOSTRADE ma altri non vigilarono : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ammesso di aver votato il rinnovo delle concessione ad Autostrade e ha poi puntato il dito su chi doveva vigilare. "La norma, votata anche da ...

AUTOSTRADE - il Pd attacca Salvini : nel 2008 votò il "Salva Benetton" - : La deputata Serracchiani prima, e il presidente Orfini poi, accusano il leader della Lega di aver sostenuto il decreto del governo Berlusconi che " secondo i dem " avrebbe garantito ad Autostrade ...

Salvini : "AUTOSTRADE taccia - il titolo cade in borsa perché cadono i ponti" : Matteo Salvini non ha intenzione di fare alcuno sconto ad Autostrade. All’indomani della conferenza stampa tenuta dall’ad Giovanni Castellucci, il vicepremier nonché ministro dell’Interno, lancia strali nei confronti della società che gestiva anche il ponte crollato a Genova il 14 agosto scorso: "Autostrade deve tacere, deve vergognarsi, deve aprire il portafoglio e risarcire tutti". Nei giorni scorsi, tra l’altro, la polemica si è spostata ...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli AUTOSTRADE” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE - DI MAIO : "NIENTE ELEMOSINE"/ Video - Salvini : "Castellucci? Minimo sindacale" : Crollo ponte Morandi a Genova, Conte avvia iter per la REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. “Dovevano saper prevenire"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Le scuse di AUTOSTRADE - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Salvini : scuse AUTOSTRADE? E' il minimo : 19.21 "Ho visto che Autostrade ha chiesto scusa e che metterà dei soldi, meglio tardi che mai, ma se qualcuno pensa che con questo possano pagare le loro colpe ha sbagliato, è solo il minimo sindacale". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini riferendosi al risarcimento per il crollo del ponte Motandi a Genova.

Matteo Salvini all'Huffpost : "L'emergenza Genova dovrà pagarla tutta AUTOSTRADE" : Nel giorno dei funerali di Stato la maggior parte dei parenti ha deciso di non esserci scegliendo per i propri cari le esequie in forma privata. "Li capisco benissimo se sono arrabbiati e delusi, hanno tutta la mia comprensione. Lo sarei anch'io. E fanno bene ad avercela con lo Stato". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista all'Huffpost, commenta il disastro di Genova con il crollo del ponte Morandi che ha spezzato 38 vite, ...

Ponte Morandi - Salvini : 'Avviata la revoca della concessione ad AUTOSTRADE' : Anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ribadisce la strada da seguire: 'Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia'. Il capo ...

Crollo Genova - Salvini : revoca resta anche se AUTOSTRADE farà la sua parte : "Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a ...