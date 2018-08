Autostrade rischia l' ottovolante in Borsa

ilgiornale

(Di lunedì 20 agosto 2018) Milano - Da questa mattina torna a Piazza Affari il compito di soppesare da un lato la linea difensiva sul disastro di Genova scelta nel week end da- con annessa offerta di 500 milioni e promessa di ricostruire un nuovo ponte in acciaio nell'arco di otto mesi - e dall'altro la decisione del governo di tirare dritto sull'iter per la revoca della concessione: la controllante Atlantia ha chiuso venerdì in recupero del 5,6% a 19,34 euro, ma dopo aver accusato il giorno prima un crollo superiore al 22%, pari a una perdita in termini di differenza di capitalizzazione prossima ai 3,4 miliardi.La prova del fuoco dal punto di vista degli equilibri di potere interni sarà comunque domani e mercoledì, quandoper l'Italia e appunto Atlantia riuniranno i rispettivi consigli di amministrazione per analizzare quanto accaduto sulla A10. Da quanto trapela, non sarebbe al momento ...