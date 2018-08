Autostrade | nazionalizzazione | M5S sì | Lega no

Autostrade - Giorgetti : “Nessuna legge per revocare concessioni”. Ed è scettico sulla nazionalizzazione : Era l’esponente politico più atteso al Meeting di Rimini, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidente del Consiglio e ‘mente’ della Lega di Salvini. “Non credo che la gestione dello Stato possa essere più efficiente”, dice Giorgetti sull’ipotesi di nazionalizzazione della rete autostradale, ipotizzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dal segretario della Lega Matteo Salvini. E ...

Autostrade : Giorgetti - non mi convince l'idea della nazionalizzazione : 'Non vedo i termini. E' doveroso che la convenzione venga rivista'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nell'ambito del suo intervento al Meeeting di ...

Genova - Salvini : “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd : “Hanno governato per anni - stiano in silenzio” : “Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnare miliardi ai privati e pagare miliardi agli italiani”, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la possibilità di nazionalizzare Autostrade. L'articolo Genova, Salvini: “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd: ...

Atlantia calo in Borsa/ Azioni a -8 - 9%. Governo diviso su nazionalizzazione Autostrade : Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarAzioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle Autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

Toninelli : "Nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente" : Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tornato sul crollo del ponte di Genova. Non cambia la linea del governo a giudicare dalle parole rilasciate dall’esponente grillino all’edizione odierna del Corriere della Sera: si va avanti sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini - insiste il ministro - tornerebbero in capo allo Stato ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle Autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...