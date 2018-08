Autostrade | Giorgetti | no termini per legge revoca concessione

Salvini : «Studiamo nazionalizzazione Autostrade». Ma Giorgetti frena : «Non mi convince» : «Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnareÿmiliardi ai privati e...

Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle Autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...