Autostrade allo Stato | il conto è salato | ecco quanto costerebbe 

Ecco quanto costa il ritorno delle Autostrade allo Stato : Roma, 20 ago., askanews, - Il ritorno dello Stato a gestore diretto della rete autostradale, magari attraverso Anas, potrebbe arrivare a costare fino a 18,2 miliardi di euro. Anche mantenendo un ...

Autostrade allo Stato?Salvini : possibile : 10.50 Nazionalzizare Autostrade per l'Italia? "Studiando i bilanci di Autostrade sì". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, ad Agorà (Rai 3). "Se Autostrade ha incassato 3 mld e oltre dai pedaggi ci si aspetta che la gente non cada (...). All'estero sono gestite in maniera pubblica e addirittura gratuita: non ho ancora abbastanza elementi per dirvi faremo così faremo cosà, ma posso dire che quel che per i governi passati era ...

Genova - Toninelli : "Autostrade - conviene nazionalizzare"/ Caos revoca concessione "meglio pedaggio allo Stato" : Genova, Toninelli su revoca concessione: 'Autostrade, meglio nazionalizzare'. Crollo ponte Morandi, Procuratore Cozzi: 'Stato ha abdicato controllo'.

Toninelli : «Autostrade - nazionalizzare conviene : più sicuri coi pedaggi allo Stato» : Toninelli: la vecchia politica ha abdicato al ruolo di controllore Ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è dei privati

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Autostrade - Di Maio : "A me Benetton non pagava le campagne elettorali". Renzi : bugiardo o sciacallo : ... che svolgono una funzione essenziale per l'economia della città di Genova, che molto deve alle attività legate al suo porto, il più grande d'Italia. Risposte concrete'. Forza Italia: il governo ...

Revoca ad Autostrade : ecco quanto costerebbe allo Stato : Dalle nostre verifiche circa 20 miliardi di euro, come una finanziaria,. Atlantia e Autostrade, diversamente da quanto detto, non gode dei privilegi fiscali in Lussemburgo: hanno sede in Italia e qui ...

Autostrade : ecco quanto costerà allo Stato la revoca della concessione a Benetton : Subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, il governo ha individuato in Autostrade, la società costituita nel 2002 e che gestisce appunto in concessione tratte autostradali e la rispettiva manutenzione, la principale responsabile della tragedia. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato sostanzialmente quanto anticipato nelle ore precedenti da altri esponenti del suo governo: "È stata avviata la procedura per revocare ...

Autostrade ed Europa : i leader gialloverdi hanno già individuato i «colpevoli» : La strategia dei vicepremier tra tentazioni neodirigistiche, imbarazzi e la ricerca affannosa di risorse per rilanciare gli investimenti...

Ponte crollato a Genova - Grillo contro Autostrade : "Concessione va revocata e restituita allo Stato" : "La concessione va revocata e restituita allo Stato" "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La ...