ilfattoquotidiano

: Austria, Putin al matrimonio della ministra di ultradestra Karin Kneissl. Polemiche da Kiev: “Non siete neutrali… - thexeon : Austria, Putin al matrimonio della ministra di ultradestra Karin Kneissl. Polemiche da Kiev: “Non siete neutrali… - Cascavel47 : Austria, Putin al matrimonio della ministra di ultradestra Karin Kneissl. Polemiche da Kiev: “Non siete neutrali… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Perché uno degli uomini più potenti del mondo ha deciso di recarsi in una remota localitàcampagnaca per partecipare alle nozze di unadegli Esteri, con la quale non sembra avere stretti rapporti personali? E’ quanto si chiedono molti commentatori indopo l’annuncio del Cremlino che il presidente russo Vladimiravrebbe partecipato alle nozze53enne. “Si tratta principalmente di un evento privato e di una visita personale. Non cambierà le posizioni di politica estera dell’”, afferma un portavoce del ministero degli Esteri di Vienna, rispondendo allesollevate dalla partecipazione dial, dove era presente anche il cancelliereco Sebastian Kurz. L’invito, mentre l’è presidente di turno dell’Ue, ha intanto provocato proteste dall’Ucraina. “Se inviti Vladimir...