Atp | Djokovic scala il ranking | è sesto

Nuova Classifica Atp 20/08/2018 – Djokovic completa la raccolta di Masters 1000 e vola in top 10 : Fognini miglior azzurro : Djokovic guadagna 4 posizioni dopo il successo a Cincinnati, Nadal ancora davanti a Federer: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 20/08/2018 Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati, Novak Djokovic ha riempito la sua bacheca con l’ultimo trofeo che gli mancava. Il successo su Roger Federer ha permesso al tennista serbo di volare in 6ª posizione, con 0 punti da difendere fino a fine anno. Resta numero 1 Nadal che dovrà arrivare ...

Tennis - Ranking Atp (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Diretta/ Atp Cincinnati 2018 Djokovic Federer streaming video e tv (finale 6-4; 6-4) : trionfo di Nole! : Diretta Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Atp Cincinnati 2018 : la finale Djokovic-Federer in diretta LIVE dalle 22 : La finale dei sogni, paragonabile al classico Fedal. Novak Djokovic e Roger Federer scendono in campo a Cincinnati , ore 22, diretta esclusiva Sky Sport , per il settimo Masters 1000 della stagione. Il 31enne di Belgrado, rilanciatosi con il trionfo all'ultimo Wimbledon, è a una vittoria dal Golden Masters : il trofeo dell'Ohio è infatti l'unico ...

Finale Atp Cincinnati – L’ammissione di Djokovic : “Federer ha influenzato il mio modo di giocare” : Roger Federer ha influenzato il gioco di Novak Djokovic: a poche ore dalla Finale dell’ATP di Cincinnati, a svelarlo è lo stesso tennista serbo Dopo qualche anno di assenza, Roger Federer e Novak Djokovic si ritroveranno nuovamente in Finale di un Major. Un big match che mancava agli appassionati di tennis, a causa degli infortuni di entrambi i top player che occupano, attualmente, la seconda e la decima piazza della classifica ...

Roger Federer-Novak Djokovic - Atp Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d'inizio e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: action sports / Shutterstock.com

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il ritiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...